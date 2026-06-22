7 diseños de uñas en tendencia para una graduación en 2026; son elegantes y aesthetic
Aquí puede estar la inspiración perfecta para elegir un diseño de uñas para tu graduación en 2026. Estas ideas son elegantes, con armonía y en tendencia.
Si estás a punto de celebrar la culminación de tus estudios, es natural que quieras que cada elemento de tu look sea perfecto para la gran fiesta. Para ayudarte, a continuación te compartiremos algunas ideas de uñas en tendencia para una graduación en 2026.
En los últimos meses han surgido tendencias muy contrastantes en manicure para el verano 2026: por un lado tenemos la estética del 'clean look' y lo minimalista, mientras también están destacando los patrones inconfundibles y colores vivos.
7 diseños de uñas de moda para una graduación en 2026
1. Tono Cloud Dancer
El color del año es una excelente opción de uñas para una graduación en 2026, por su toque elegante y por ser un lienzo perfecto para añadir decoraciones como este hermoso patrón de flores azules, el cual se puede adaptar al tono de tu vestido.
2. Cat eye
El efecto cat eye, que se logra con un esmalte que reacciona ante los imanes, representa una de las mayores tendencias que han dominado 2026 en cuanto a manicure. Si eliges un tono muy clarito, obtienes un look muy sofisticado y permite añadirle motivos florales u otros dibujos.
3. Tonos turquesa
Si te gustan más los colores vivos en el manicure, toma en cuenta que han estado en tendencia los tonos turquesa y, en particular, el llamado "azul Tiffany"; atrévete a combinarlo o contrastarlo con las tonalidades de tu vestido. En este diseño, por ejemplo, se combinó con plateado y se aplicó de manera mínima en algunas uñas para que el resultado fuera más equilibrado.
4. Tonos espresso y chocolate, entre las uñas de moda para una graduación en 2026
Sigue estando de moda toda la gama de café, al tratarse de una opción neutra, fácil de combinar y sumamente elegante. Aquí se fusionó un sofisticado tono chocolate con líneas doradas.
5. Patrones de cuadros
Los patrones cuadriculados están en tendencia y son una gran opción para quienes gustan de algo fuera de lo común. Normalmente se asocian con colores vivos y diseños muy alegres, pero también pueden hacerse en combinaciones sobrias o tenues para eventos como una graduación; todo depende del color de tu vestido y zapatos.
6. Uñas con piedritas
¿Quién dice que tu manicure para la graduación no puede llevar piedritas y verse muy elegante al mismo tiempo? Este diseño, por ejemplo, retoma la moda de las uñas con gemas artificiales pero de manera minimalista.
7. 'Strawberry milk'
Las uñas "lechosas" o 'milky' siguen siendo la opción favorita de quienes aman el clean look y el minimalismo. Sobre todo las uñas rosas con este efecto, dando como resultado un tono "leche de fresa", están de moda y pueden tener una armonía perfecta con tu vestido.