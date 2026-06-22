7 diseños de uñas en tendencia para una graduación en 2026; son elegantes y aesthetic

Si estás a punto de celebrar la culminación de tus estudios, es natural que quieras que cada elemento de tu look sea perfecto para la gran fiesta. Para ayudarte, a continuación te compartiremos algunas ideas de uñas en tendencia para una graduación en 2026.

En los últimos meses han surgido tendencias muy contrastantes en manicure para el verano 2026: por un lado tenemos la estética del 'clean look' y lo minimalista, mientras también están destacando los patrones inconfundibles y colores vivos.

7 diseños de uñas de moda para una graduación en 2026

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1. Tono Cloud Dancer

El color del año es una excelente opción de uñas para una graduación en 2026, por su toque elegante y por ser un lienzo perfecto para añadir decoraciones como este hermoso patrón de flores azules, el cual se puede adaptar al tono de tu vestido.

2. Cat eye

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El efecto cat eye, que se logra con un esmalte que reacciona ante los imanes, representa una de las mayores tendencias que han dominado 2026 en cuanto a manicure. Si eliges un tono muy clarito, obtienes un look muy sofisticado y permite añadirle motivos florales u otros dibujos.

3. Tonos turquesa

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Si te gustan más los colores vivos en el manicure, toma en cuenta que han estado en tendencia los tonos turquesa y, en particular, el llamado "azul Tiffany"; atrévete a combinarlo o contrastarlo con las tonalidades de tu vestido. En este diseño, por ejemplo, se combinó con plateado y se aplicó de manera mínima en algunas uñas para que el resultado fuera más equilibrado.

4. Tonos espresso y chocolate, entre las uñas de moda para una graduación en 2026

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Sigue estando de moda toda la gama de café, al tratarse de una opción neutra, fácil de combinar y sumamente elegante. Aquí se fusionó un sofisticado tono chocolate con líneas doradas.

5. Patrones de cuadros

Los patrones cuadriculados están en tendencia y son una gran opción para quienes gustan de algo fuera de lo común. Normalmente se asocian con colores vivos y diseños muy alegres, pero también pueden hacerse en combinaciones sobrias o tenues para eventos como una graduación; todo depende del color de tu vestido y zapatos.

6. Uñas con piedritas

¿Quién dice que tu manicure para la graduación no puede llevar piedritas y verse muy elegante al mismo tiempo? Este diseño, por ejemplo, retoma la moda de las uñas con gemas artificiales pero de manera minimalista.

7. 'Strawberry milk'

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Las uñas "lechosas" o 'milky' siguen siendo la opción favorita de quienes aman el clean look y el minimalismo. Sobre todo las uñas rosas con este efecto, dando como resultado un tono "leche de fresa", están de moda y pueden tener una armonía perfecta con tu vestido.