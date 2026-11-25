Cada vez falta menos para la llegada de Navidad, pero especialmente para el armado del arbolito, que suele hacerse unas semanas antes de la Nochebuena y que tiene un significado importante para esta celebración. Por eso, es que no debe sorprendernos ver muchas tiendas que están vendiendo los artículos navideños, como lo son las bolas, y otros adornos para el hogar. Pero, si quieres destinar ese dinero para otra cosa, no debes preocuparte, ya que gracias a esta manualidad, podrás hacer bolas de papel muy fáciles para colgar en el árbol.

El árbol de Navidad es quizás el elemento decorativo más importante de todos, y es que de acuerdo a la tradición, el armado de este elemento dependerá de cada persona, y es que así como lo harán en el primer domingo de Adviento que será el 1 de diciembre, hay quienes lo harán el 8 de diciembre que coincide con el Día de la Inmaculada Concepción.

Y si hay algo que no puede faltar en el árbol de Navidad, son las bolas, que simbolizan los dones o regalos que Dios le otorga a la humanidad, y que la tradición asegura que todos los años debemos tener algo nuevo. Pero, si no tienes tanto dinero para comprar nuevos adornos, te vamos a dejar la manualidad para que hagas unos de papel y que será muy fácil de hacer, ya no tardarás más de 10 minutos y que incluso pueden participar los niños.

Materiales para las bolas de papel para Navidad

Papel de colores, cartulina o scrapbooking

Lápiz

Tijera

Pegamento

Hilo, lana o cuerda fina

Cuentas o bolitas de abalorios

Vaso de cristal

Cómo hacer las bolas de papel para el árbol de Navidad