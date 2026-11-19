Si hay un objeto que todos tenemos en casa y que cumplen una función clave son las pinzas para la ropa, y es que son fundamentales para que las prendas puedan secarse al aire libre sin la necesidad de recurrir a electrodomésticos. Por lo general, estos elementos se ubican dentro de un cesto que usaremos cada vez que tengamos que secar la ropa, y lo más probable es que con el paso del tiempo, se rompan o sean mordidos por los animales, por lo que gracias a la técnica DIY, podrás darle un nuevo uso con estas tres manualidades.

Las pinzas para la ropa son importantes y siempre debemos tener en casa un cesto con estos elementos, para que nos permita colgar nuestras prendas al sol para que se sequen luego del lavado. Pero, por otro lado, ocurre que se rompen con facilidad, donde las dos mitades se desarman, se rompe el resorte o son agarradas por los perros.

Para qué sirven las pinzas de la ropa rotas

Nos encontramos con pinzas tanto de madera como de plástico, en donde cada una tendrá sus características; y lo más probable es que las de plástico sean más duraderas. Por eso, si tienes varios de estos objetos rotos o a punto de romperse, no debes tirarlos, ya que gracias a la técnica DIY podrás darle un nuevo uso con estas tres manualidades sencillas y así no tendrás que gastar dinero en nuevos adornos.

3 ideas para reutilizar las pinzas de la ropa rotas y hacer manualidades

Zanahorias: es una manualidad muy sencilla para hacer y perfecta para que los más pequeños integren en sus pequeños supermercados de juguete. Necesitas de pinzas de madera, pintura acrílica naranja, pegamento caliente, brocha de espuma, cinta verde, cartulina verde, papel pinocho, tijeras

Servilletero: las piezas rotas de las pinzas las podrás convertir en este organizador para tu mesa a diario y necesitas de pintura en aerosol, 80 medias pinzas de madera y pegamento en aerosol