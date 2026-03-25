Cómo hacer crecer tu pasto rápido y sano: guía paso a paso para principiantes en jardinería

Por fin entramos a la primavera, una de las épocas del año favoritas de muchos gracias a la vegetación que suele darse, incluso es la mejor temporada para tanto expertos como principiantes comiencen un pequeño jardín, por lo que si tú eres uno de ellos, no deberías de perderte estos tips.

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Es importante que sepas que para lograr el crecimiento de un pasto sano, tendrás que poner en práctica varias técnicas y tener un mantenimiento constante, pues su aspecto dependerá mucho de los cuidados que tú le des y el tratamiento que hayas tenido respeto a este.

Tips para hacer crecer rápido el pasto

Uno de los detalles más importantes es preparar el terreno adecuadamente, pues antes de esparcir o sembrar semillas hay que “preparar la cama” donde deseas que crezca el pasto, tal como retirar piedras grandes y arrancar las malas hierbas de raíz para que estas no quiten los nutrientes.

Dentro de este proceso, es indispensable aflojar la tierra, donde deberás de usar el pico de una pala y clavarla a una profundidad de 5 a 10 centímetros de la tierra con el fin de que las raíces se puedan enterrar más fácilmente.

Tras esto, debes de nivelar la tierra usando el rastrillo a tal grado de que quede parejo y sin huecos donde se pueda estancar el agua, hay quienes recomiendan mezclar arena para mejorar el drenaje.

Una vez que tu tierra esté lista, debes agregar materia orgánica como composta o humus de lombriz y poco a poco esparcir semillas de manera distribuida por tu tierra.

Ya que tus semillas están esparcidas, deberás de sumar una pequeña capa no mayor a 1 cm de tierra y compactarla suavemente con el fin de que estas toquen la tierra de abajo.

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Tips para mantener el pasto de jardín en primavera