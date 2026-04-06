Cómo hacer delineado difuminado en ojos redondos para alargarlos

El delineado difuminado se ha posicionado como la mejor técnica de maquillaje para alargar los ojos redondos. Estos se caracterizan porque el blanco del ojo es visible por debajo o por encima del iris cuando miras hacia enfrente.

Además, tienen el arco muy marcado en el párpado superior, lo que les brinda una apariencia de apertura constante. Se busca alargarlos por una preferencia estética y de equilibrio, que se puede conseguir con maquillaje.

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¿Cómo hacer el delineado difuminado en ojos redondos?

Con esta técnica de maquillaje, se suavizan los bordes de los ojos redondos y se estira visualmente la forma de los mismos hacia las sienes. El secreto principal es mantener los trazos horizontales y concentrar el color en el tercio exterior.

Prepara la base

Este es el primer paso y para conseguirlo se necesita de un primer o de un corrector en el párpado para unificar el tono y asegurar que el difuminado no se mueva.

El delineado difuminado da alargamiento a los ojos redondos|Pinterest

Si eres principiante, puedes colocar un trozo de cinta adhesiva desde la esquina exterior del ojo hacia la sien en un ángulo casi horizontal para que el difuminado quede limpio y recto.

Aplica un poco de bronceador o de sombra café en la cuenca y extiéndela hacia afuera, siguiendo la línea de la cinta.

Delineado de base

El siguiente paso se consigue con un lápiz cremoso de color café oscuro o negro. El trazo debe empezar desde la mitad del ojo hacia afuera, manteniéndolo lo más cerca posible de las pestañas.

En lugar de seguir la curva natural del ojo hacia arriba, debes extender la línea hacia afuera, de forma recta y horizontal.

El delineado difuminado en ojos redondos debe iniciar de la mitad hacia afuera|Pinterest

Difuminado

El último paso es degradar el color para suavizar el trazo, esto se consigue con una brocha pequeña y firme. Trata de difuminar el lápiz con movimientos hacia afuera y ascendentes. Puedes sellar con una sombra de un color similar al delineador para que así se fije a la piel y dure mucho más tiempo.

También puedes completar el look delineando la línea de agua superior para dar más volumen a las pestañas, y al aplicar la máscara puedes peinarlas hacia afuera en diagonal hacia la sien.