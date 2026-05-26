Cómo hacer figuras de Pokémon con plastilina casera; tutorial paso a paso

Crear figuras de Pokémon con plastilina casera puede convertirse en una actividad divertida, creativa y perfecta para pasar el tiempo mientras desarrollas habilidades manuales . Lo mejor de todo es que no necesitas materiales costosos ni experiencia profesional para lograr resultados increíbles. Con un poco de paciencia, imaginación y algunos trucos básicos, puedes hacer desde un adorable Pikachu hasta personajes más complejos como Charmander o Bulbasaur.

La clave está en trabajar formas simples, utilizar colores llamativos y moldear cada pieza por separado antes de unirla. Si quieres comenzar en el mundo de las manualidades geek y darle vida a tus personajes favoritos, aquí te compartimos el paso a paso ideal para hacer figuras de Pokémon con plastilina casera.

Materiales que necesitasAntes de comenzar, prepara lo siguiente:

Plastilina casera de colores.

Palillos de madera.

Cuchillo de plástico.

Superficie lisa para trabajar.

Pintura acrílica opcional.

Barniz transparente (opcional).

Imagen de referencia del Pokémon.

El paso a paso para hacer a Pikachu (y otros Pokémon sencillos) con plastilina

Comienza con personajes fáciles: Para empezar, lo más recomendable es elegir Pokémon sencillos y con formas básicas, ya que esto facilita mucho el proceso mientras practicas. Algunas de las mejores opciones para principiantes son Pikachu, Jigglypuff o Bulbasaur, porque sus diseños permiten trabajar proporciones y detalles sin complicarte demasiado. Empezar con figuras simples ayuda a ganar confianza y mejorar poco a poco la técnica .

. Forma el cuerpo principal: El siguiente paso consiste en crear la figura base dependiendo del personaje elegido. Por ejemplo, Pikachu puede comenzar con un cuerpo ovalado, Jigglypuff con una esfera grande y Bulbasaur con una forma redondeada y baja. Lo más importante es intentar que la plastilina quede lo más lisa posible, ya que eso hará que el acabado final se vea mucho más limpio, bonito y profesional.

Moldea las extremidades por separado: Haz brazos, patas, orejas y colas individualmente antes de unirlas al cuerpo principal. Uno de los mejores trucos para evitar que la figura se deforme es pegar cada pieza poco a poco, presionando suavemente las uniones para que queden firmes y bien integradas. Si quieres darle mayor estabilidad a la figura, puedes utilizar un palillo de madera como soporte interno .

Haz brazos, patas, orejas y colas individualmente antes de unirlas al cuerpo principal. Uno de los mejores trucos para evitar que la figura se deforme es pegar cada pieza poco a poco, presionando suavemente las uniones para que queden firmes y bien integradas. . Agrega los detalles del rostro: Cuando el cuerpo esté terminado, llega el momento de colocar ojos, nariz, boca y mejillas utilizando pequeñas bolitas o tiras de plastilina. En personajes como Pikachu, las mejillas rojas son fundamentales porque ayudan a que el personaje se vea mucho más reconocible y adorable. Aquí es donde los pequeños detalles comienzan a darle personalidad a la figura.

Cuando el cuerpo esté terminado, llega el momento de colocar ojos, nariz, boca y mejillas utilizando pequeñas bolitas o tiras de plastilina. En personajes como Pikachu, las mejillas rojas son fundamentales porque ayudan a que el personaje se vea mucho más reconocible y adorable. Aquí es donde los pequeños detalles comienzan a darle personalidad a la figura. Practica con figuras más sencillas: Si apenas estás comenzando en este tipo de manualidades, existen personajes mucho más fáciles para practicar. Ditto es una excelente opción porque solo necesitas moldear una figura amorfa morada con una cara sencilla. También puedes intentar hacer una Poké Ball para practicar líneas y simetría, o incluso un Snorlax, ya que sus formas redondeadas son mucho más fáciles de trabajar con plastilina casera.

Si apenas estás comenzando en este tipo de manualidades, existen personajes mucho más fáciles para practicar. Ditto es una excelente opción porque solo necesitas moldear una figura amorfa morada con una cara sencilla. También puedes intentar hacer una Poké Ball para practicar líneas y simetría, o incluso un Snorlax, ya que sus formas redondeadas son mucho más fáciles de trabajar con plastilina casera. Protege tus figuras para que duren másPara conservarlas en buen estado, uno de los mejores consejos es dejarlas secar al aire libre durante varias horas. Después puedes aplicar una ligera capa de barniz transparente para protegerlas y darles un acabado brillante mucho más llamativo. Además, es importante mantenerlas lejos del sol, evitar lugares húmedos y guardarlas en cajas cerradas para que duren mucho más tiempo.

Tips para que tus figuras se vean más profesionales

Finalmente, un consejo compartido por el youtuber DibujAme Un… es trabajar siempre con las manos limpias para evitar mezclar colores y utilizar imágenes de referencia mientras moldeas.

También recomienda comenzar primero con las piezas grandes antes de añadir detalles pequeños, ya que la paciencia es lo que realmente marca la diferencia en este tipo de manualidades. Son justamente esos pequeños detalles los que terminan dando vida a cada Pokémon.