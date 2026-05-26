Cómo hacer una lámpara kawaii de Cinnamoroll con vasos desechables y luces LED

Las manualidades estilo kawaii son una de las tendencias más fuertes de este 2026 para decorar las habitaciones con un toque acogedor. Y uno de los personajes consentidos para este tipo de artículos es Cinnamoroll, que con su adorable apariencia es ideal para crear desde cero una lámpara que se vea aesthetic y pueda hacerse con materiales fáciles de conseguir.

Lámpara de Cinnamoroll: el paso a paso para hacer manualidades aesthetic en casa

Antes de ponerte manos a la obra para estas manualidades inspirada en Cinnamoroll tan divertidas, debes tener todos los materiales a la mano, que incluyen:



Vasos transparentes de plástico

Luces LED pequeñas que no necesiten instalación eléctrica

Silicón caliente

Cartulina azul, blanca y rosa

Hojas de color negras

Tijeras

Lápiz

Plumón negro

Diamantina

Con pocos materiales puedes hacer una lámpara kawaii de Cinnamorroll|Imagen creada con IA

Procedimiento para la lámpara kawaii de Cinnamoroll



Pega los vasos para darle forma al cuerpo del muñeco, procurando que la "boca" quede expuesta para que ahí estén los foquitos

Introduce la guía LED con mucho cuidado, de modo que toda la figura quede bien iluminada

Descarga tu imagen de Cinnamoroll favorita para que sea la imagen principal de la lámpara y calca en la cartulina blanca

y calca en la cartulina blanca Recorta cada silueta; puedes agregar detalles como corazones y estrellas para decorar

Con un plumón negro, traza los ojos, la boquita y detalles específicos como las orejitas

Pega con resistol líquido y cerciórate de que queden bien fijos a los vasos

Esparce un poco de la diamantina por toda la lámpara de Cinnnamorrol

Si quieres algo más personalizado, toma una hoja de foamy en color negro y haz las letras de tu nombre

Deja que se seque perfectamente bien y luego ponla en el rincón preferido de tu habitación.

Con pocos materiales puedes hacer una lámpara kawaii de Cinnamorroll|Imagen creada con IA

Y listo, en menos de dos horas, con poco dinero y mucha imaginación, tendrás una lámpara de Cinnamoroll muy original que hará que los espacios de tu hogar luzcan mucho más bonitos. Lo mejor de todo es que al recurrir a foquitos LED que son de pilas y no hay que conectar a la luz, esta es una de las actividades súper sencillas que sirven para regalar o para tener una tarde de manualidades en familia.