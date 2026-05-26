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Cómo hacer una lámpara kawaii de Cinnamoroll con vasos desechables y luces LED

Si quieres decorar tu habitación con una onda muy kawaii y aesthetic, puedes hacer una lámpara con luces LED de Cinnamoroll con pocos materiales.

lámpara Cinnamoroll
Una lámpara de Cinnamorroll hará que tu habitación se vea aesthetic|Imagen creada con IA

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Las manualidades estilo kawaii son una de las tendencias más fuertes de este 2026 para decorar las habitaciones con un toque acogedor. Y uno de los personajes consentidos para este tipo de artículos es Cinnamoroll, que con su adorable apariencia es ideal para crear desde cero una lámpara que se vea aesthetic y pueda hacerse con materiales fáciles de conseguir.

Lámpara de Cinnamoroll: el paso a paso para hacer manualidades aesthetic en casa

Antes de ponerte manos a la obra para estas manualidades inspirada en Cinnamoroll tan divertidas, debes tener todos los materiales a la mano, que incluyen:

  • Vasos transparentes de plástico
  • Luces LED pequeñas que no necesiten instalación eléctrica
  • Silicón caliente
  • Cartulina azul, blanca y rosa
  • Hojas de color negras
  • Tijeras
  • Lápiz
  • Plumón negro
  • Diamantina
lámpara Cinnamoroll
Con pocos materiales puedes hacer una lámpara kawaii de Cinnamorroll|Imagen creada con IA

Procedimiento para la lámpara kawaii de Cinnamoroll

  • Pega los vasos para darle forma al cuerpo del muñeco, procurando que la "boca" quede expuesta para que ahí estén los foquitos
  • Introduce la guía LED con mucho cuidado, de modo que toda la figura quede bien iluminada
  • Descarga tu imagen de Cinnamoroll favorita para que sea la imagen principal de la lámpara y calca en la cartulina blanca
  • Recorta cada silueta; puedes agregar detalles como corazones y estrellas para decorar
  • Con un plumón negro, traza los ojos, la boquita y detalles específicos como las orejitas
  • Pega con resistol líquido y cerciórate de que queden bien fijos a los vasos
  • Esparce un poco de la diamantina por toda la lámpara de Cinnnamorrol
  • Si quieres algo más personalizado, toma una hoja de foamy en color negro y haz las letras de tu nombre
  • Deja que se seque perfectamente bien y luego ponla en el rincón preferido de tu habitación.
lámpara Cinnamorroll
Con pocos materiales puedes hacer una lámpara kawaii de Cinnamorroll|Imagen creada con IA

Y listo, en menos de dos horas, con poco dinero y mucha imaginación, tendrás una lámpara de Cinnamoroll muy original que hará que los espacios de tu hogar luzcan mucho más bonitos. Lo mejor de todo es que al recurrir a foquitos LED que son de pilas y no hay que conectar a la luz, esta es una de las actividades súper sencillas que sirven para regalar o para tener una tarde de manualidades en familia.

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