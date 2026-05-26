En qué parte de la casa debes poner el bambú de la suerte para atraer fortuna

¿Sabías que el Feng Shui recomienda tener siempre un objeto de madera en una parte especial de la casa para atraer abundancia, fortuna y buena energía? Es por eso que tener una maceta con un pequeño bambú es el objeto ideal, además de que es una planta que no requiere de muchos cuidados.

La planta de bambú debe tener un lugar centrado, es decir, puede estar en el tu mesa del centro de la sala o como una maceta decorativa en tu comedor.

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¿Por qué debes de poner el bambú en un lugar centrado?

El bambú debe de estar en una parte integral y centrada dentro de tu hogar, ya que su energía fluirá por todos los rincones de tu casa, además este tipo de planta simboliza un todo, por lo que su buena suerte es potente para muchos aspectos, desde dinero, salud, buena suerte, energía positiva y aleja el mal augurio.

Ubicaciones para poner el bambú de la suerte según el feng shui

Si buscar sacarle algún provecho en específico a tu bambú de la suerte, el feng shui recomienda puntos estratégicos para ponerlo en tu hogar.

Riqueza: Esquina sureste

Esquina sureste Salud: Esquina este

Esquina este Crecimiento laboral: Escritorio de la oficina

Escritorio de la oficina Buena energía: Entrada principal

¡Atento! Así como hay puntos estratégicos, también hay lugares en los que debes evitar rotundamente la planta; por ejemplo, baños oscuros o puntos donde no haya luz, pues el bambú podría marchitarse.

¿Cuántos tallos debe de tener un bambú de la suerte?

De acuerdo a "Mi Jardín fácil en la casa", expertos en el bambú de la suerte, el número de tallos también es importante para buscar un propósito en específico: