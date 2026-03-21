Cómo hacer que tu hogar se sienta más ligero según el Feng Shui

El Feng Shui es una filosofía espiritual de origen oriental que se sustenta en la creencia de que todo alrededor de nosotros influye en la energía vital, por lo que cosas que a veces pasan desapercibidas, como las decoraciones, deben tener un lugar especial con el fin de proteger nuestro hogar.

En este sentido, se ha revelado el truco definitivo para hacer que la energía se sienta más ligera y que exista una menor carga de vibraciones negativas, que muchas veces pueden bloquear áreas importantes de nuestras vidas, como la salud, el dinero y el amor.

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Así haces que tu hogar se sienta ligero según el Feng Shui

Una de las razones más comunes por las que la energía en un hogar se siente pesada tiene que ver con el orden, la limpieza y la acumulación de objetos. Esto se debe a que en el Feng Shui, el desorden físico se traduce a desorden mental y malas vibraciones.

El desorden dentro de una casa puede hacer que la energía vital permanezca estancada|Pexels: RDNE Stock project

Por ello, el primer paso para que tu casa esté libre de bloqueos energéticos es limpiar a profundidad, y deshacerte de todas aquellas cosas que ya no sirvan o que lleves mucho tiempo sin utilizar. Así podrás sentir que respiras y te liberas de todo lo que no te da alegría.

En este mismo sentido, debes procurar tener despejados los pasillos, las entradas y otras zonas de paso, ya que de lo contrario el flujo de energía se verá interrumpido y no podrán entrar las bendiciones ni salir las vibras negativas.

El Feng Shui invita a acomodar espacios para permitir que fluya la energía|Pexels: cottonbro studio

Una regla de oro para el Feng Shui es que la zona de la cocina y el baño siempre deben estar impecables, estas dos áreas son fundamentales en la casa por su relación con la nutrición, la salud y la prosperidad, así como el desecho y la renovación o purificación.

Como consejo extra, expertos en esta filosofía oriental indican que un hogar debe tener una buena entrada de luz natural y también ventanas que permitan la ventilación, todo en favor del flujo del chi.