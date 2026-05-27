Haz este ritual para atraer dinero en el próximo eclipse solar total

Estos fenómenos astronómicos resultan visualmente extraordinarios y llenan de interés a los curiosos por la ciencia y el universo. Sin embargo, hay otro grupo de personas que adhieren significado simbólico-espiritual a los movimientos de estos elementos astrales. Por ello, se indica que es una excelente idea realizar un ritual cuando el eclipse solar total se presente en este 2026.

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¿Por qué es buena idea hacer un ritual en el eclipse solar total 2026?

Según los practicantes de estas creencias esotéricas, el movimiento particular del sol y la luna que provocarán el eclipse este 2026, contienen injerencias directas con la energía que se impregnará básicamente a nivel internacional. Por ello, existen distintos tipos de rituales que pueden generar una sinergía que atrae bendiciones-abundancia-dinero.

Con eso en mente, se recomienda seguir este sencillo consejo para buscar que el universo te envíe cosas positivas. Los expertos en el tema recomiendan que durante el tiempo que iniciará el proceso del eclipse, realices este sencillo procedimiento, en el cual requerirás canela en polvo.

El sencillo ritual consta de colocar un puñado de canela en polvo en la palma de tu mano. Después te acercarás a la entrada principal de tu hogar y soplarás la canela desde afuera hacia el interior de tu hogar. Este es el acto que ayudará a la atracción de prosperidad, buenas oportunidades y abundancia económica en los próximos meses.

#FenomenoAstronomico #Astronomia #EclipseSolar #EventosAstronomicos ♬ sonido original - OrgulloMexicanoMX @orgullomexicanomx ECLIPSE SOLAR TOTAL 2026: EL FENÓMENO QUE OSCURECERÁ EL CIELO El 12 de agosto de 2026 ocurrirá uno de los eventos astronómicos más impresionantes que pueden verse desde la Tierra: un eclipse solar total. Durante unos minutos, la Luna se colocará exactamente entre el Sol y nuestro planeta, provocando que el cielo se oscurezca como si fuera de noche en pleno día. En este video te explico: 🔭 Qué es realmente un eclipse solar 🌍 En qué lugares del mundo se verá mejor 🕒 A qué hora comenzará el fenómeno ⚠️ Qué precauciones debes tomar para observarlo sin dañar tus ojos Millones de personas estarán mirando al cielo ese día para presenciar este espectáculo único del universo. ¿Estás listo para verlo? #Eclipse2026

¿Cuándo será el eclipse solar total 2026?

Hace unos días la NASA indicó que el cielo verá un fenómeno bastante espectacular donde la luna cubrirá al sol y se vivirá en total oscuridad algunos minutos. Así sucederá el próximo 12 de agosto y el máximo de tiempo que tendrá esta oscuridad será de 2 minutos y 18 segundos visto desde Islandia. Además se debe aclarar que desde México no será posible verse.

Los países y/o zonas donde se verá completamente el eclipse solar total son Groenlandia, una parte del océano ártico, Islandia, España, algunas partes de Canadá, Estados Unidos, Portugal y Europa en general.