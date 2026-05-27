Vanessa LoBue, psicóloga: “El dolor que sienten los dueños por la pérdida de una mascota suele ser igual o, a veces, incluso mayor, que el dolor por la pérdida de una persona importante en sus vidas”

La doctora Vanessa LoBue escribió acerca de la pérdida de su perra, quien formaba parte de su familia y la consideraba su mejor amiga, por lo que decidió también estudiar y escribir sobre el profundo dolor que una persona puede sentir al perder a su mascota, el cual muchas veces suele rebasar el sufrimiento que puede causar a una persona.

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¿Por qué puede existir más dolor por la pérdida de una mascota que a una persona?

En investigaciones (Cassels et al., 2017; Cohen, 2002) expertos confirman que un 60% de las personas tienen mascotas en la familia y en su mayoría los tratan como a un miembro más en el hogar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la Dra. Vanessa LoBue es que los perros muestran amor hacia sus dueños.

Existen estudios científicos en los que se puso a prueba el cariño de varios perros, en uno de ellos (Bern et al., 2015)., los investigadores entrenaron a perros para que se quedaran quietos y poder estudiar sus cerebros, en dicha prueba, los hicieron oler varias cosas para ver sus respuestas, esto incluyendo algo personal de sus dueños.

En la investigación se descubrió que el cerebro de los perros se activaba como si hubiese recibido una recompensa con el simple hecho de oler algo de sus dueños, esto quiere decir, que los asocian con algo positivo.

Esto quiere decir que existe un vínculo de amor entre la "recompensa" que recibe el perro y el trato como un miembro de la familia, además de que siempre suelen ser una compañía para los niños, con quienes dicho vínculo puede ser aún más profundo, gracias a las experiencias y vivencias.

Superar la pérdida de una mascota

Tras la muerte de una mascota suelen pasar frecuentemente los siguientes, una que consideres ya no volver a tener otra debido al dolor que su partida ha causado, la segunda es que quieras tener nuevamente una mascota para suplantar el lugar que dejó la fallecida.

Sin embargo, la muerte de un perro, gato o cualquier animal se vive en distintas etapas, lo primero que debes hacer es aceptar que se ha ido y dejar fluir tus sentimientos, pues muchas veces se piensa que no se debe llorar por la pérdida de una mascota, pero como lo dijimos antes, en ocasiones suele doler más que la pérdida de una persona.

Si notas que hay una conducta en ti de NO aceptación a lo que pasó, tal vez culpabilidad o no tienes las ideas bien claras de cómo superar la muerte de tu mascota, puedes pedir ayuda psicológica.