KPop Demon Hunters sigue dando de qué hablar, pues no le bastó con convertirse en una de las mejores películas al ganar el Óscar 2026, sino que también complacerá a sus fans de todo el mundo con una gira musical que arrancaría en 2027 y a donde puedes llevar estas 4 ideas de outfits. Pero en esta ocasión traemos para ti cómo hacer stickers caseros para pegar en el celular.

La imagen de las Guerreras KPop se vería bien en el celular mientras grabas uno de sus conciertos con estos stickers caseros, que no te costarán mucho dinero, el mismo caso que los que se impregnan en la tablet. El único precio alto que hay que pagar será el tiempo, por lo que tendrás que dedicarle algunas horas para hacer un buen trabajo.

Así puedes hacer tus stickers de KPop Demon Hunters

Existen 2 maneras de hacer stickers caseros de KPop Demon Hunters. La primera opción es muy económica, mientras que en la segunda sí tendrás que invertirle un poco más de dinero, sobre todo por el tipo de papel, para que se pueda adherir perfectamente a la funda de tu celular.

La opción más económica es comprar papel tipo sticker, donde dibujarás con lápiz el contorno del personaje que deseas pegar en tu celular, ya sea Rumi, Juni, Zoey o Mira. Posteriormente, coloréalo con marcadores y déjalo secar. Finalmente, recorta con cuidado y desprende para pegar en tu celular.

Cómo hacer stickers caseros de KPop Demon Hunters para pegar en tu celular|Pinterest

En cambio, si quieres algo con mayor diseño y perfecto, puedes buscar en internet los stickers que más te agraden o diseñarlos tú mismo, para después mandarlos a imprimir. En este paso es donde te puede salir un poco más costoso, pues deberás acudir a un establecimiento para ello. En México hay algunos locales que llegan a cobrar por hoja poco más de 20 pesos.

Cualquiera de las 2 opciones es viable, pues con ello demostrarás tu fanatismo a KPop Demon Hunters, que ha traspasado fronteras y la pantalla grande, pues recientemente Netflix anunció que habrá gira mundial, donde podrás cantar todas las canciones de la película.