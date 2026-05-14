5 ideas de stickers caseros de KPop Demon Hunters para pegar en tu tablet

Darle personalidad a tu tablet es posible si le añades stickers de personajes que te gusten mucho . KPop Demon Hunters podría ser una gran idea, ya que sus personajes continúan siendo tendencia gracias a su éxito, sobre todo después de que confirmaron una gira de conciertos. Por eso, no tienes que saber cómo decorar tu tablet, porque aquí te enseñamos a hacer stickers caseros.

El paso a paso para hacer stickers caseros de KPop Demon Hunters

Para hacer este proyecto de manualidades en casa hay dos caminos: el fácil y el elaborado. El primero consiste en imprimir diseños de stickers de Las Guerreras KPop que puedes encontrar en Pinterest o TikTok con plantillas listas para imprimir en papel calcomanía.

Pero si quieres hacer tus propios diseños, entonces sigue estos pasos:

El primer paso es tener a la mano papel tipo sticker (calcomanía), pinceles o marcadores de colores en aceite, un lápiz, tijeras e imágenes de inspiración de KPop Demon Hunters.

Comienza dibujando con lápiz el contorno del sticker, pensando en el tamaño y la forma. Luego dibuja los personajes que quieras, como Rumi, Jinu, Zoey o Mira.

Luego dibuja los personajes que quieras, como Rumi, Jinu, Zoey o Mira. Coloréalo con los marcadores inspirándote en las canciones Golden o Soda Pop.

Una vez que te guste el diseño, déjalo secar y recórtalo con cuidado.

Desprende la etiqueta del papel y pégala en tu tablet.

Puedes hacer todos los diseños que quieras con dibujos a tu propio estilo.

En caso de que quieras inspirarte en KPop Demon Hunters, te dejamos plantillas que puedes usar para hacerlo más rápido y sin complicaciones. Esta actividad creativa puede ayudarte a pasar un día tranquilo con tus personajes favoritos. Además, puedes aplicar la misma idea con idols de bandas de KPop como BTS o BLACKPINK. Hay un montón de posibilidades.

KPop Demon Hunters|(Pinterest)

Personajes de KPop Demon Hunters para imprimir.|(Pinterest)

Personajes de KPop Demon Hunters.|(Pinterest)

También puedes usar este proceso para decorar tus cuadernos, tu celular, el Nintendo Switch y hasta hacer posters para tu habitación.