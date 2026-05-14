5 ideas de stickers caseros de KPop Demon Hunters para pegar en tu tablet
Con este proceso podrás hacer tus propios diseños decorativos para tus cosas personales al estilo Las Guerreras KPop
Darle personalidad a tu tablet es posible si le añades stickers de personajes que te gusten mucho. KPop Demon Hunters podría ser una gran idea, ya que sus personajes continúan siendo tendencia gracias a su éxito, sobre todo después de que confirmaron una gira de conciertos. Por eso, no tienes que saber cómo decorar tu tablet, porque aquí te enseñamos a hacer stickers caseros.
El paso a paso para hacer stickers caseros de KPop Demon Hunters
Para hacer este proyecto de manualidades en casa hay dos caminos: el fácil y el elaborado. El primero consiste en imprimir diseños de stickers de Las Guerreras KPop que puedes encontrar en Pinterest o TikTok con plantillas listas para imprimir en papel calcomanía.
Pero si quieres hacer tus propios diseños, entonces sigue estos pasos:
- El primer paso es tener a la mano papel tipo sticker (calcomanía), pinceles o marcadores de colores en aceite, un lápiz, tijeras e imágenes de inspiración de KPop Demon Hunters.
- Comienza dibujando con lápiz el contorno del sticker, pensando en el tamaño y la forma. Luego dibuja los personajes que quieras, como Rumi, Jinu, Zoey o Mira.
- Coloréalo con los marcadores inspirándote en las canciones Golden o Soda Pop.
- Una vez que te guste el diseño, déjalo secar y recórtalo con cuidado.
- Desprende la etiqueta del papel y pégala en tu tablet.
- Puedes hacer todos los diseños que quieras con dibujos a tu propio estilo.
En caso de que quieras inspirarte en KPop Demon Hunters, te dejamos plantillas que puedes usar para hacerlo más rápido y sin complicaciones. Esta actividad creativa puede ayudarte a pasar un día tranquilo con tus personajes favoritos. Además, puedes aplicar la misma idea con idols de bandas de KPop como BTS o BLACKPINK. Hay un montón de posibilidades.
También puedes usar este proceso para decorar tus cuadernos, tu celular, el Nintendo Switch y hasta hacer posters para tu habitación.