KPop Demon Hunters ha traspasado fronteras y ahora lo hará del cine a los escenarios, pues la plataforma Netflix confirmó que habrá una gira mundial en la que los fans de hueso colorado podrán corear sus canciones, tales como aparecen en la película. Por ello, traemos para ti cómo hacer stickers y skins caseros de KPop Demon Hunters para regalar en sus conciertos, así como estas 4 ideas de outfits para dicho evento.

Los directivos de la plataforma de streaming no solo se conformaron con ganar el Óscar 2026, sino que ahora buscan que los seguidores de las Guerreras KPop vivan una experiencia completamente en vivo y canten sus más grandes éxitos al estilo KPop Demon Hunters. Conoce cómo puedes decorar la cama para que sea como una HUNTR/X.

Cómo hacer stickers y skins caseros de KPop Demon Hunters para regalar en sus conciertos|Pinterest

Así puedes hacer stickers y skins caseros de KPop Demon Hunters

Existen 2 maneras de hacer stickers y skins caseros. La opción más barata es la de buscar imágenes relacionadas con KPop Demon Hunters para mandarlas a imprimir en papel normal. En los siguientes pasos debes ser sumamente cuidadoso, pues de ello dependerá que logres el objetivo.

A los stickers deberás cubrirlos con cinta transparente, para después pegar en el reverso cinta doble y comenzar a recortarlos, para así regalar a las personas que tengan tus mismos gustos.

En cambio, si no quieres batallar, la manera más fácil es mandarlos a imprimir en papel adhesivo, para solamente recortarlos. Cabe destacar que este tipo de impresiones ronda entre los 20 pesos, por lo que deberá ser un gasto considerable, sobre todo si lo que buscas es regalar cientos de stickers y skins.

¿Cuándo serán los conciertos de KPop Demon Hunters?

Hasta el momento se sabe que la gira mundial de KPop Demon Hunters se realizará hasta 2027. Sin embargo, aún se desconocen fechas, ciudades y sedes de los conciertos. Se espera que México sea uno de los países visitados, debido a la gran popularidad que ha tenido la película en el país.