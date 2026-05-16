Recicla las cápsulas de café y realiza hermosos elementos decorativos

El mundo del reciclaje es realmente interesante porque ofrece la oportunidad de poder transformar aquellos elementos que por lo general terminan en la basura. En este caso podrás darle vida a las cápsulas de café.

Las redes sociales están plagadas de ideas DIY que nos brindan ideas para poder reciclar materiales que a simple vista parecen desechos. Es por esto que te recomendamos que tomes nota y empieces a crear.

¿Cómo reciclar las cápsulas de café?

Los amantes del café suelen acumular las cápsulas que utilizan las máquinas ya que se consumen a diario. El problema es poder darle un nuevo uso a estos desechos que se acumulan en cantidad.

Por si no lo sabías, las cápsulas de café usadas pueden ser utilizadas nuevamente y no es necesario que las arrojes a la basura. Transforma estos objetos en elementos de decoración.

Los materiales que necesitas son:

Capsulas de café usadas (tanta cantidad dependiendo el tamaño del llamador de ángeles

Tanza

Pintura acrílica

Cascabeles

Esta es una gran idea.|Pinterest

Los pasos a tener en cuenta son:

Debes limpiar y pintar las cápsulas, quitando la lámina de aluminio, y utilizando los colores que tengas a disposición y sean de tu agrado.

El siguiente paso es dejar que se seque la pintura y mientras puedes atar a los cascabeles tiras de tanza de la longitud que te parezca mejor.

Luego haz un agujero pequeño en la parte superior de las cápsulas, de manera tal que se pueda pasar la tanza y así crear una especie de campana con el cascabel en su interior.

El último paso luego de haber hecho esto con todas las cápsulas, es unir las tanzas para listo este llamador de ángeles para tu hogar.

Esta es una gran idea para que puedas reciclar tus cápsulas de café y armar hermosos objetos decorativos. Solo tienes que dejar volar tu imaginación.