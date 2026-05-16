Cómo lucir las uñas sandías que son tendencia

La manicura es una de las herramientas más versátiles porque nos permite poder adaptarnos a las temporadas y tendencias. En esta ocasión las uñas sandías son las preferidas.

En esta temporada las frutas toman protagonismo por lo que verás una gran cantidad de diseños. La sandía es una de las favoritas por lo que te vamos a contar cómo lucirlas de la mejor manera.

¿Cómo lucir el diseño de uñas sandías?

Esta tendencia de uñas sandías mezcla rojo rosado, verdes vibrantes y algunos pequeños detalles gráficos inspirados en la fruta, pero desde una versión mucho más estética y pulida que literal.

Los cambios radican en que no es solamente dibujar sandías completas en las uñas sino realizar apuestas a combinaciones cromáticas frescas, acabados glossy y diseños minimalistas que conservan una sensación sofisticada.

Otro dato a tener en cuenta es que la manicura utiliza colores jugosos como se están empleando en los lip oils brillantes o los rubores efecto sunkissed, la idea es transmitir frescura visual. El tono rojo sandía aporta la intensidad, pero no cae pesado.

También puedes encontrar uñas jelly translúcidas, francesas verdes con base rosada y pequeños acentos negros que recuerdan semillas de sandía de forma muy sutil. Las personas con uñas cortas pueden lucirlo tranquilamente porque le aporta modernidad y son fáciles de llevar.

Los tonos vibrantes resaltan el bronceado, contrastan con prendas blancas o lino natural y además tienen un efecto visual muy luminoso bajo la luz del sol. Por eso comenzaron a dominar contenidos relacionados con vacaciones, beach looks y estética mediterránea.

Por otro lado, puedes jugar con ilustraciones frutales y acabados brillantes, pero que no dejan de ser elegantes. La tendencia es por manicuras que generen impacto visual inmediato sin perder frescura.

Las uñas sandía tienen color, brillo y aporta esa vibra veraniega que tiene la capacidad de transformar incluso al look más simple.