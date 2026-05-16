En Jalisco se ubica la llamada cabaña maldita, la cual se ubica en el bosque a las afueras de este estado. Este inmueble perteneció a un gran artista que la mandó a construir para descansar y crear música, pues hasta tiene un estudio de grabación. Pero ese silencio desaparece por las noches cuando comienzan a ocurrir casos paranormales que son dignos de contarse en una película. Este es el callejón de la CDMX donde dicen que se aparece una mujer vestida de blanco.

El podcast Relatos de la Noche cuenta con una historia de terror que cautivó a todos sus seguidores, la cual fue titulada como “La Cabaña en el Bosque”, que se encuentra en un pueblo donde existe la leyenda de un ser cuyo nombre no se debe pronunciar fuera de este sitio. Conoce el hospital que un día perteneció a Los Temerarios y hoy está embrujado.

La cabaña maldita que se ubica en el bosque y perteneció a un gran artista: este es su oscuro secreto|Pinterest

En este sitio, cuya ubicación real, se encuentra la llamada “Cueva del Infierno”, donde políticos y grandes personalidades de la farándula acuden para hacer peticiones. Asimismo, gente no reconocida, la cual desaparece y nunca más es vista.

¿Qué sucede en la cabaña maldita?

En la cabaña maldita de Jalisco ocurren varios sucesos paranormales, sobre todo por la aparición del ser que ronda por el lugar, el cual es descrito como una mujer, pero con rasgos y partes del cuerpo de un animal gigantesco.

Asimismo, por la noche, varias personas rondan el perímetro de la cabaña y que no son más que los cuerpos de las personas que un día subieron al bosque para hacer sus peticiones, pero nunca más bajaron.

En la historia del podcast, el protagonista afirma que el inmueble fue construido y perteneció a un gran artista e incluso uno de sus videos musicales se grabó en este sitio, lo que dejó con mucha intriga a todos los seguidores de saber el nombre del cantante.

El episodio es de los más escuchados de Relatos de la Noche y se puede reproducir en todas las plataformas, como YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Music, por mencionar algunas.