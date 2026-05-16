Cómo maquillar el contorno de ojos para disimular bolsas y ojeras en mujeres de más de 40 años

Las ojeras así como las bolsas de ojos son dos efectos que suelen verse en el rostro de las mujeres por diversas razones, ya sea por el paso de los años, estado de salud o incluso por genética. Sin embargo, hay muchas mujeres que buscan disimular dichos efectos. En esta ocasión te presentamos la mejor forma de lucir radiante y disimular imperfecciones del rostro sin la necesidad de cirugías.

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Cómo maquillar el rostro para disimular las bolsas de los ojos

Antes de realizar este maquillaje es muy importante que te coloques en un lugar con iluminación natural y con un espejo logres detectar dónde se ubican las ojeras y cuál es su intensidad.

Aplica crema hidratante y primer sobre el rosto para prepararlo

Aplica corrector (de un tono más claro que tu base) sobre la zona exacta de tu ojera. Utiliza tu dedo o una brocha fina para disfuminar teniendo cuidado en que el producto se mantenga solo en la zona de la ojera y no se expanda por más áreas del rostro

Aplica poco polvo para sellar el maquillaje.

Cómo maquillar el rostro para disimular las ojeras

Disimular las bolsas de los ojos es posible sin la necesidad de recurrir a cirugías estéticas y lo puedes lograr con pocos productos y de forma fácil.

Deberás preparar la piel con crema hidratante y primer; también recuerda que es fundamental el uso de bloqueador solar.

Coloca tres puntos de corrector (dos tonos más claros que tu base de maquillaje) alrededor de la bolsa del ojo y con una brocha difumina el producto a toquecitos. Es fundamental que coloques poco producto.

Sella con polvo traslúcido; lo puedes aplicar con brocha o bolsa de maquillaje.

#makeupnomakeup #makeup #maquillaje ♬ sonido original - Ale de la Garza @aledelagr TIP BOLSAS EN LOS 😵‍💫👀 Para ojeras, ese es OTRO video!! Porque depende muchísimo del color que tengas en la ojera… pero este tip del video es específicamente para BOLSAS en los ojos 👇🏻 DO ✅ Ponte poca cantidad pero nunca sobre la parte hinchada, solamente alrededor DON’T ❌ No te pongas concealer como adolescente de TikTok! Es demasiado producto para la vida diaria. En casos específicos esa forma de aplicar tanto corrector funciona. Pero te prometo que menos y MÁS ESTRATÉGICO es mejor! Platíquenme, se identifican con el tip? Las que tienen bolsitas úsenlo! Les va a cambiar su makeup de diario! Yo si creo que CADA cara es un mundo con necesidades MUY DIFERENTES. No todas las técnicas aplican igual para todo mundo! 👇🏻👇🏻👇🏻 #creatorsearchinsights

¿Cómo eliminar las ojeras oscuras?

Las ojeras oscuras suelen ser muy comunes en muchas mujeres. A pesar de que se pueden disimular con maquillaje también existen remedios caseros que ayudar a dismunuirlas y los cuáles son muy fáciles. Los más comunes consisten en colocar rodajas de papa o pepino sobre los ojos cerrados por al menos 15 miutos y otro muy popular es aplicar bolsas de tés fríos sobre las ojeras por quince minutos. Recuerda que también debes evitar el estrés, hidratarte, llevar una dieta sana y tener un sueño adecuado.

