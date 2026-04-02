Cómo hacer que tus uñas se vean más largas

Lograr que tus uñas se vean más largas de lo que realmente son sin recurrir a extensiones es posible combinando diversos trucos visuales que son aplicados por manicuristas profesionales.

Hoy te compartimos algunos de estos secretos que estilizan tus dedos y que también te permiten cuidar de tus uñas para promover un crecimiento saludable.

Así puedes hacer que tus uñas se vean más largas

Los trucos visuales de manicura que ayudan a crear la ilusión de mayor longitud en las uñas consisten en técnicas específicas en diseños y colores, por ejemplo:

Colores nude para un efecto alargado

De acuerdo con expertos, emplear colores beige o rosa pastel, o tonos nude que sean semejantes al color de tu piel, ayuda a que la uña se funda visualmente con el dedo, lo que hará que parezcan mucho más largos.

Los tonos de esmalte semejantes al color de piel hace que las uñas se vean más largas|Pinterest

Manicura italiana

El esmalte se aplica lo más cerca posible de la cutícula, dejando solo una línea muy fina sin pintar en los bordes laterales. Esto hace que la uña se vea más delgada y alargada de lo que realmente es.

La manicura italiana ayuda a que las uñas se vean más alargadas y delgadas|Pinterest

Diseños verticales

Las líneas, puntos o cualquier figura que tenga un diseño en dirección vertical harán que la uña se alargue visualmente, mientras que las líneas horizontales tienden a cortar la longitud, así que será mejor evitarlas.

Las líneas verticales aportan efecto alargado a las uñas|Pinterest

Diseños con milky white

El también llamado "blanco lechoso" es un tono que aporta luminosidad y crea un efecto de continuidad que permite estilizar los dedos, además de estar en tendencia y ser muy versátil y sofisticado.

Las uñas milky white ayudan a que las manos se vean sofisticadas y estilizadas|Pinterest

Por otra parte, existen algunas formas de puntas que suelen ayudar a que las uñas se vean más largas; generalmente, las ovaladas o almendradas son ideales para aportar longitud y elegancia a las manos. Además, se recomienda evitar las formas cuadradas, ya que estas suelen romperse de las esquinas.

Para promover el crecimiento de las uñas, se pide cuidar la cutícula sin cortarla en exceso y utilizar limas suaves para no debilitar las capas de queratina que las protegen.