Más allá de los adornos, las luces y los regalos tradicionales, el olfato juega un papel fundamental para crear una verdadera atmósfera navideña dentro del hogar. Durante esta temporada, las notas dulces y especiadas de la canela, los cítricos y la manzana evocan de inmediato la calidez de los postres caseros, las bebidas calientes y los encuentros familiares en torno a la mesa.

Aunque en el mercado existen numerosas opciones comerciales para ambientar los espacios, preparar una fragancia casera con ingredientes naturales que ya se encuentran en la alacena resulta una alternativa económica, sencilla y libre de químicos pesados. Combinando frutas frescas, hierbas y especias en agua caliente, es posible perfumar la cocina mediante el vapor y transformar luego esa misma infusión en un práctico spray ambiental para recibir a los invitados con un aroma inolvidable.

¿Qué elementos se necesitan para hacer este aromatizante?

Para preparar este aromatizante navideño casero con ingredientes naturales, necesitarás los siguientes elementos:

Cáscaras de 2 naranjas: aportan el toque cítrico y fresco característico de las fiestas.

aportan el toque cítrico y fresco característico de las fiestas. 2 ramas de canela: brindan la nota dulce y especiada principal.

brindan la nota dulce y especiada principal. 8 clavos de olor: intensifican la fragancia con un matiz cálido y aromático.

intensifican la fragancia con un matiz cálido y aromático. 2 ramas pequeñas de romero fresco: suman un aroma herbal que equilibra los tonos dulces.

suman un aroma herbal que equilibra los tonos dulces. ½ manzana cortada en rodajas: complementa la mezcla con una suavidad frutal.

complementa la mezcla con una suavidad frutal. 2 tazas de agua: sirven como base líquida para extraer los aromas mediante infusión.

sirven como base líquida para extraer los aromas mediante infusión. Alcohol etílico o de uso doméstico: ayuda a integrar la preparación y prolongar su uso en formato spray.

ayuda a integrar la preparación y prolongar su uso en formato spray. 1 atomizador limpio: permite pulverizar la fragancia de manera práctica en el ambiente.

Regalos de Navidad (Canva/Freepik)

¿Cómo hacer un aromatizante navideño con ingredientes naturales?

Preparar un aromatizante navideño casero es una alternativa sencilla y económica para llenar el hogar de calidez. Para comenzar, se deben lavar bien las cáscaras de dos naranjas, media manzana en rodajas y dos ramas pequeñas de romero fresco. Todos estos ingredientes se colocan en una olla junto con dos ramas de canela y ocho clavos de olor.

A continuación, se agregan dos tazas de agua y se lleva la mezcla a fuego medio hasta que alcance el punto de hervor. En ese momento, se reduce la intensidad del fuego para dejar que las frutas y especias suelten su fragancia durante unos 10 o 15 minutos, añadiendo un poco más de agua si el líquido se evapora demasiado rápido.

Aromiatizante (manyakotic/Getty Images)

Finalmente, se retira la olla del fuego, se espera a que la infusión alcance la temperatura ambiente y se pasa por un colador para retirar los restos sólidos. El líquido resultante se vierte en un atomizador limpio, incorporando una proporción de tres partes de infusión por una de alcohol etílico. Tras agitar suavemente el envase, el spray queda listo para rociar en el ambiente, siempre lejos de alimentos, superficies delicadas y fuentes de calor.