Crea un aromatizante natural con cáscaras de mandarina con esta guía paso a paso

En los hogares queremos sentir un aroma agradable constantemente, pero los productos comerciales suelen ser un poco costosos y nos exponen a sus químicos. Ante esto es que muchas personas se inclinan por realizar un aromatizante natural y para ello las cáscaras de mandarina son un aliado increíble.

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Si mezclas las cáscaras de mandarina con bicarbonato de sodio vas a poder obtener una fragancia agradable para todos los momentos en tu hogar. Así es que podrás convertir estos desechos orgánicos en un aromatizante natural infalible.

¿Cómo crear un aromatizante natural?

Esta es una mezcla ideal para aromatizar los ambientes de tu casa mientras le das una segunda oportunidad a tus desechos. Sta alternativa combina el aroma fresco de la fruta cítrica con la capacidad absorbente de un compuesto alcalino.

Ingredientes necesarios



Cáscaras de 2 mandarinas bien lavadas.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

250 ml de agua destilada o purificada.

Un recipiente atomizador pulverizador.

Un colador o filtro fino.

Paso a paso para el aromatizante

Vas a lavar muy bien las mandarinas antes de quitarles la piel para que no queden impurezas. Luego corta la piel en fragmentos pequeños para que se liberen los aceites aromáticos.

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Luego deberás calentar el agua en un recipiente a fuego bajo sin permitir que hierva en exceso y añade las pieles para infusionar durante algunos minutos.

Procura que se enfríe a temperatura ambiente y cuela con cuidado para que no queden restos sólidos. Agrega el bicarbonato de sodio, mezcla hasta disolver completamente y verter la mezcla dentro del pulverizador.

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Si quieres potenciar su efecto te recomendamos que agites bien el frasco antes de cada aplicación para que se integren bien los componentes. Las cantidades deben ser moderadas para garantizar que la fragancia conserve toda su frescura inicial a lo largo de los días.

