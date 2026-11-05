Cómo hacer una estrella de Navidad al crochet, ideal para decorar en diciembre

La decoración navideña es algo muy importante y del cual nadie quiere perderse en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que aportará elegancia a nuestro hogar, pero en el cual, cada adorno tiene un significado especial y que no puede faltar. Así como el árbol de Navidad es una tradición, también hay otros elementos que deben estar para esta fecha que es el caso de la estrella y en este caso, te compartiremos el paso a paso de cómo tejerla a crochet y sin ser un especialista.

La estrella es un adorno que no puede faltar en la Navidad y que si bien se coloca en la cima del árbol porque representa la Estrella de Belén; simboliza la esperanza, la fe, la guía divina, entre otras; y por eso, se suele colocar en otros sectores de la casa e incluso hasta en la puerta de entrada, por lo que cuando llegue el momento de colocar los adornos, no te falte.

¿Un alma intenta comunicarse? La experiencia que conmovió a una vidente en Al Extremo

Sin embargo, en esta ocasión, te vamos a traer una opción diferente que consiste en hacer una estrella navideña, pero tejida a crochet, y que aportará un toque más cálido y no hace falta ser un especialista en manualidades. Estamos hablando de esta técnica en la que se usa solo una aguja y puntos, y que será más fácil de lo que parece.

Materiales para la estrella de Navidad de crochet

3 colores de hilo de algodón

Color A: 5 mt para la estrella

Color B: 2, 5 mt para la base del adorno final

Color C: 8 mt para el adorno final

Color D: 25 cm para colgarlo

Ganchillo 25 mm

Cómo hacer la estrella de Navidad a crochet