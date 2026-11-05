Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo hacer una estrella de Navidad al crochet, ideal para decorar en diciembre

Es una decoración que no puede faltar en esta Navidad y que será más que sencilla.

Cómo hacer una estrella de Navidad al crochet, ideal para decorar en diciembre
|Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

La decoración navideña es algo muy importante y del cual nadie quiere perderse en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que aportará elegancia a nuestro hogar, pero en el cual, cada adorno tiene un significado especial y que no puede faltar. Así como el árbol de Navidad es una tradición, también hay otros elementos que deben estar para esta fecha que es el caso de la estrella y en este caso, te compartiremos el paso a paso de cómo tejerla a crochet y sin ser un especialista.

La estrella es un adorno que no puede faltar en la Navidad y que si bien se coloca en la cima del árbol porque representa la Estrella de Belén; simboliza la esperanza, la fe, la guía divina, entre otras; y por eso, se suele colocar en otros sectores de la casa e incluso hasta en la puerta de entrada, por lo que cuando llegue el momento de colocar los adornos, no te falte.

¿Un alma intenta comunicarse? La experiencia que conmovió a una vidente en Al Extremo

Sin embargo, en esta ocasión, te vamos a traer una opción diferente que consiste en hacer una estrella navideña, pero tejida a crochet, y que aportará un toque más cálido y no hace falta ser un especialista en manualidades. Estamos hablando de esta técnica en la que se usa solo una aguja y puntos, y que será más fácil de lo que parece.

Materiales para la estrella de Navidad de crochet

  • 3 colores de hilo de algodón
  • Color A: 5 mt para la estrella
  • Color B: 2, 5 mt para la base del adorno final
  • Color C: 8 mt para el adorno final
  • Color D: 25 cm para colgarlo
  • Ganchillo 25 mm
@crochetflower43 #Estrella #crochet #EstrellaNavideña #adornosnavideños #crochetting #estrella #Navidad ##trending #Navidad2023 #estrella#ganchillo #tejidoamano #crochettutorial #crochettiktok #cenanavideña #🌲🌲🌲❄️ ♬ Guarded Apparatus - DJ BAI

Cómo hacer la estrella de Navidad a crochet

  1. Hacer un círculo mágico y tejer 3 cadenetas
  2. Realizar las puntas de la estrella
  3. Hacer 6 cadenetas, 1 punto bajo en la tercera cadeneta, 2 puntos medio alto en los siguientes dos cadenetas y un punto alto en la última cadeneta
  4. Realizar las cinco puntas de la misma forma, saltando un punto alto para enganchar la punta, y punto deslizado para cerrar
  5. Cortar y esconder hebra

Galerías y Notas Azteca UNO