Las trenzas son uno de los peinados más versátiles y prácticos, ideales para cualquier ocasión y tipo de cabello. Aunque muchas personas creen que necesitan ayuda para realizarlas, existen técnicas que permiten hacer una trenza por cuenta propia desde casa.

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Con un poco de práctica y los movimientos adecuados, es posible conseguir un acabado prolijo y bonito sin acudir a un salón de belleza. Desde estilos clásicos hasta opciones más elaboradas, aprender a trenzar tu propio cabello puede convertirse en una herramienta útil para renovar tu look.

¿Cómo hacerme una trenza yo sola?

Hacerte una trenza tú sola en casa es más sencillo de lo que parece, aunque al principio suele requerir práctica y coordinación. Lo ideal es comenzar con una trenza clásica de tres cabos, ya que es la base para después realizar estilos más elaborados como las trenzas de raíz o las trenzas cosidas.

Antes de comenzar, cepilla muy bien tu cabello para eliminar nudos y facilitar el movimiento de los mechones. Si tienes el pelo muy liso o resbaladizo, puedes aplicar un poco de champú en seco o fijador ligero para mejorar el agarre y evitar que la trenza se desarme.

Después, lleva todo el cabello hacia atrás o hacia un lado, según el estilo que quieras conseguir, y divídelo en tres secciones del mismo tamaño: una izquierda, una central y luego haz lo mismo con el mechón izquierdo, repitiendo el movimiento de forma alterada.

La clave para que quede prolija es mantener una tensión contante mientras cruzas los mechones. Cuando llegues al final del cabello, sujeta la trenza con una liga pequeña y ajusta el peinado si es necesario.

Para darle un aspecto más abundante, tira suavemente de los bordes de cada sección para abrir la trenza y conseguir más volumen. Con práctica podrás dominar este peinado y crear diferentes estilos desde casa.