3 ideas uñas nude lechosas estilo TikTok que están de moda y se ven hermosas

Entre las tendencias de belleza 2026 que cada vez son más populares en TikTok, están las uñas nude lechosas que llaman muchísimo la atención gracias a que desbordan elegancia y combinan con todo. Se trata de un estilo de manicure discreto que no cae en lo aburrido, pero tampoco se ve exagerado y apuesta por fusionar varias de las técnicas de nail art que están arrasando.

Manicure nude elegante: 3 diseños de uñas lechosas que les favorecen a todas y se ven bonitas