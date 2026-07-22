Mantén limpios tus cajones de cocina con el uso de papel aluminio

El papel aluminio está siendo muy utilizado en las redes sociales para forrar los cajones de la cocina. Este tiene el objetivo de evitar la suciedad y prevenir la humedad, pero antes de caer en esta tendencia es importante que tengas en cuenta los si y no de uso.

Cabe destacar que su objetivo es actuar como una barrera desechable entre los utensilios y el fondo del cajón por lo que hay mayor facilidad al limpiar si caen migas, derrames de aceites o cualquier tipo de residuo.

¿Cómo colocar el papel aluminio?

En el caso de que quieras llevar a cabo este método viral pues tienes que hacer lo siguiente:



Primero vas a vaciar el cajón por completo y limpia bien el fondo y los laterales con un paño húmedo.

Tienes que secarlo completamente antes de colocar el aluminio. La humedad atrapada debajo puede generar problemas con el tiempo.

Luego vas a cortar la lámina a la medida del cajón procurando que cubra el fondo sin que los bordes queden levantados debido a que pueden engancharse con los elementos que guardas.

Coloca el aluminio liso y bien estirado, sin arrugas que luego acumulen suciedad en los pliegues.

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Una vez que hayas instalado el papel y notes que el cajón se ensució puedes retirarlo para colocar una nueva sin necesidad de frotar el fondo. Es recomendable para cajones con especias, utensilios que a veces van sucios o artículos que generan migas, puede reducir bastante el trabajo de mantenimiento.

Ten en cuenta que debes retirarlo cada cierto tiempo para revisar el estado de la superficie que queda debajo, especialmente si hay cualquier señal de humedad, manchas oscuras o un olor diferente. Dejarlo indefinidamente sin revisar puede ocultar un problema que de otro modo detectarías antes.

Debes sustituirlo cuando se rompa, esté manchado o empiece a levantarse en los bordes. Si el papel está roto puede comenzar a generar más suciedad que una solución.

