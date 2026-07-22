El fleco coreano se ha convertido en una de las tendencias de belleza más populares por su estilo ligero, natural y favorecedor. Este tipo de corte destaca por enmarcar el rostro con mechones suaves que aportan movimiento y un toque juvenil al look.

"¡No hablo de los muertos!”, Así reaccionó Laura Bozzo al escuchar el nombre de Gabriel Soto

Aunque puede parecer complicado de lograr, existen técnicas sencillas para conseguir un fleco con inspiración coreana en pocos minutos. Con algunas herramientas básicas de peinado y los pasos adecuados, es posible darle forma desde casa sin necesidad de acudir al salón.

¿Cómo hacerse un fleco coreano?

El fleco coreano , también conocido como see-through bangs, se caracteriza por ser ligero, delgado y con una caída natural que permite ver ligeramente la frente. Este estilo se popularizó por su apariencia fresca y elegante, ya que combinan un mechón central más corto con laterales más largos que ayudan a enmarcar el rostro.

Para lograrlo en casa necesitarás tijeras para cabello, un peine fino, pinzas y una herramienta para estilizar como un rulo o una plancha. Antes de comenzar, divide el cabello por la mitad y separa una pequeña sección frontal en forma de triángulo, procurando que sea delgada para mantener el efecto trasparente del fleco.

Después, divide ese mechón en tres partes: una sección central y dos laterales. Peina el cabello del centro hacia adelante y corta poco a poco a la altura deseada, recordando que el cabello suele subir al peinarlo. Luego, conecta los mechones laterales con el centro realizando un corte diagonal para crear una transición suave.

Para conseguir el acabado ligero el fleco coreano, puedes desmechar ligeramente las puntas con la tijera en posición vertical. Finalmente, estilízalo con un rulo o una plancha realizando una curva hacia adentro para darle movimiento y esa forma característico. Con estos sencillos pasos podrás conseguir un fleco moderno y favorecedor sin complicaciones.