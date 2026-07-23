Este el uso de los dos agujeros que tienen las pinzas de tender la ropa

Uno de los elementos más utilizados a la hora de realizar tareas del hogar son las pinzas. A simple vista parece que su uso es básico y que no tiene ningún secreto al respecto, pero muchos desconocen el motivo por el cual cuenta con dos agujeros.

Noticias Bajío del 6 de julio 2026

Las pinzas pueden venir de materiales como madera o plástico, pero su diseño no es al azar ya que poseen dos orificios de diferente tamaño con un propósito específico. Si desconoces el objetivo de los mismos pues te vamos a contar todo lo que debes saber.

¿Cuál es el uso de los dos agujeros de las pinzas?

La manera más común de tener la ropa es doblar la prenda por encima del cable del tendedero y sujetarla con la pinza arriba. Esto puede ocasionar arrugar profundas y marcas un poco molestas. Los agujeritos en cuestión sirven para:

El agujero pequeño: su diseño es para engancharse al alambre o cuerda del tender, lo que asegura la posición de la pinza de manera fija.

El agujero grande: en este caso está destinado a sostener las prendas de vestir por debajo, permitiendo que la tela cuelgue estirada y caiga suavemente.

Ten en cuenta los materiales.|Canva

Al separar estas funciones, el flujo de aire circula mejor entre las prendas y se evita el desgaste innecesario en la indumentaria.

Si quieres usarlo de la manera correcta pues tienes que tener en cuenta lo siguiente:



Engancha primero la pinza en la cuerda del tendedero utilizando el orificio más pequeño.

Luego vas a sujeta el borde de la prenda utilizando el espacio del agujero grande, dejando que la pieza caiga libremente hacia abajo.

Cuando cuelgas las prendas de forma vertical sin doblarlas en el alambre pues te evita la deformación de cuellos, mangas y los dobladillos. Esto significa que ahorrarás mucho tiempo a la hora de planchar.