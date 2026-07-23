Cómo maquillarte para parecer 10 años más joven sin recurrir al bótox
El secreto para verte más joven no está en usar más maquillaje, sino en aplicar menos producto en los lugares correctos. Así puedes transformar por completo el resultado.
El maquillaje puede convertirse en uno de los mejores aliados para rejuvenecer el rostro cuando se utilizan las técnicas adecuadas. Más que cubrir líneas de expresión, el objetivo es devolver luminosidad, elevar visualmente las facciones y conseguir un acabado fresco que reste años sin perder naturalidad. La clave está en apostar por productos ligeros, acabados luminosos y aplicaciones estratégicas que creen un efecto lifting inmediato, evitando aquellos errores que suelen marcar más la textura de la piel.
Cómo lograr un maquillaje que te haga lucir hasta 10 años más joven con técnicas efecto lifting sin recurrir al bótox
El mejor efecto rejuvenecedor no siempre está en una clínica. De acuerdo con L’Beauté, basta con cambiar la forma en que aplicas el maquillaje para que el rostro se vea más fresco, luminoso y con facciones visiblemente elevadas.
- Aplica el maquillaje con efecto lifting. La forma en que difuminas los productos puede hacer que el rostro se vea más elevado sin necesidad de procedimientos estéticos. En lugar de extender el corrector formando un triángulo bajo los ojos, coloca un punto en el lagrimal y otro en la esquina exterior, difuminándolos hacia la sien. Este gesto ayuda a levantar visualmente la mirada. Haz lo mismo con el rubor y el bronceador: aplícalos en la parte alta de los pómulos y difumínalos en dirección ascendente, conectándolos con las sienes. Así conseguirás unas facciones más definidas y un efecto de mayor firmeza.
- Ilumina la mirada para restar años. Con el paso del tiempo, los ojos pueden perder amplitud visual, por lo que el maquillaje debe enfocarse en abrirlos. Opta por sombras en tonos neutros, mate o ligeramente satinados, reservando los colores medios para marcar suavemente la cuenca. Evita cubrir todo el párpado con sombras oscuras o metalizadas, ya que pueden endurecer la expresión. Completa el maquillaje rizando las pestañas y aplicando una máscara alargadora, concentrando el producto en el centro y el extremo exterior para crear una mirada más despierta.
- El truco que rejuvenece sin tocar labios ni cejas. Una de las técnicas favoritas de los maquillistas profesionales, de acuerdo con Maybelline, es el tightlining o delineado invisible. Consiste en rellenar los espacios entre las pestañas desde la línea de agua superior para aportar mayor densidad sin que el delineado sea evidente. Lo ideal es utilizar un lápiz cremoso de color café oscuro o chocolate en lugar de negro, ya que define la mirada con un resultado mucho más suave. Además, evita delinear la línea de agua inferior con tonos oscuros, pues esto hace que los ojos parezcan más pequeños y acentúa los signos de cansancio.