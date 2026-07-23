Cómo maquillarte para parecer 10 años más joven sin recurrir al bótox

El maquillaje puede convertirse en uno de los mejores aliados para rejuvenecer el rostro cuando se utilizan las técnicas adecuadas. Más que cubrir líneas de expresión, el objetivo es devolver luminosidad, elevar visualmente las facciones y conseguir un acabado fresco que reste años sin perder naturalidad. La clave está en apostar por productos ligeros, acabados luminosos y aplicaciones estratégicas que creen un efecto lifting inmediato, evitando aquellos errores que suelen marcar más la textura de la piel.

Cómo lograr un maquillaje que te haga lucir hasta 10 años más joven con técnicas efecto lifting sin recurrir al bótox

El mejor efecto rejuvenecedor no siempre está en una clínica. De acuerdo con L’Beauté, basta con cambiar la forma en que aplicas el maquillaje para que el rostro se vea más fresco, luminoso y con facciones visiblemente elevadas.

