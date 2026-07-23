Mercurio directo: la recompensa divina que recibirá cada signo desde el 23 de julio

El 23 de julio de 2026 marca un momento importante dentro de la astrología: Mercurio finaliza su retrogradación y retoma su movimiento directo. Después de recorrer de manera retrógrada los grados 26 al 16 de Cáncer, en un tránsito que comenzó el 29 de junio, el planeta inicia una nueva etapa que favorece el avance de proyectos, la resolución de malentendidos y una mayor claridad para tomar decisiones.

Aunque Mercurio permanecerá estacionario hasta el 27 de julio, el período de retrogradación ya ha concluido. Según la astrología, los asuntos que parecían demorados comienzan a destrabarse, las conversaciones pendientes encuentran un mejor cauce y muchas personas recuperan la confianza para avanzar con planes que habían quedado en pausa.

Cada signo del zodiaco podrá aprovechar esta nueva energía para recibir una recompensa relacionada con los aprendizajes adquiridos durante las semanas anteriores. Estas son las predicciones astrológicas para las 12 casas zodiacales.

Horóscopo: la recompensa divina que recibirá cada signo con Mercurio directo en julio 2026

Aries : recuperarás la claridad para resolver asuntos familiares o relacionados con el hogar. Un proyecto que parecía detenido comenzará a avanzar con mayor rapidez.

: recuperarás la claridad para resolver asuntos familiares o relacionados con el hogar. Un proyecto que parecía detenido comenzará a avanzar con mayor rapidez. Tauro : la comunicación volverá a fluir a tu favor. Recibirás noticias positivas, podrás concretar acuerdos importantes y fortalecer vínculos mediante conversaciones sinceras.

: la comunicación volverá a fluir a tu favor. Recibirás noticias positivas, podrás concretar acuerdos importantes y fortalecer vínculos mediante conversaciones sinceras. Géminis : como signo regido por Mercurio, sentirás un cambio significativo. La recompensa llegará a través de oportunidades laborales, económicas o académicas que comenzarán a desbloquearse.

: como signo regido por Mercurio, sentirás un cambio significativo. La recompensa llegará a través de oportunidades laborales, económicas o académicas que comenzarán a desbloquearse. Cáncer : con Mercurio retomando el movimiento directo en tu signo, recuperarás la seguridad para expresar tus ideas y tomar decisiones personales importantes. Es tiempo de avanzar sin mirar atrás.

: con Mercurio retomando el movimiento directo en tu signo, recuperarás la seguridad para expresar tus ideas y tomar decisiones personales importantes. Es tiempo de avanzar sin mirar atrás. Leo : una etapa de reflexión llegará a su fin. Encontrarás respuestas que buscabas desde hace semanas y comenzarás la temporada de tu signo con mayor confianza y serenidad.

: una etapa de reflexión llegará a su fin. Encontrarás respuestas que buscabas desde hace semanas y comenzarás la temporada de tu signo con mayor confianza y serenidad. Virgo : también regido por Mercurio, este será uno de los signos más beneficiados. Proyectos colectivos, amistades o planes a largo plazo volverán a cobrar impulso.

: también regido por Mercurio, este será uno de los signos más beneficiados. Proyectos colectivos, amistades o planes a largo plazo volverán a cobrar impulso. Libra : las demoras profesionales comenzarán a resolverse. Tendrás la posibilidad de retomar objetivos importantes y demostrar tus capacidades en el momento indicado.

: las demoras profesionales comenzarán a resolverse. Tendrás la posibilidad de retomar objetivos importantes y demostrar tus capacidades en el momento indicado. Escorpio : una propuesta relacionada con estudios, viajes o crecimiento personal abrirá nuevas perspectivas. La confianza en tus decisiones aumentará notablemente.

: una propuesta relacionada con estudios, viajes o crecimiento personal abrirá nuevas perspectivas. La confianza en tus decisiones aumentará notablemente. Sagitario : podrás cerrar asuntos económicos o administrativos que habían permanecido pendientes. La organización será la clave para aprovechar las oportunidades que aparecen.

: podrás cerrar asuntos económicos o administrativos que habían permanecido pendientes. La organización será la clave para aprovechar las oportunidades que aparecen. Capricornio : las relaciones personales y profesionales comenzarán a estabilizarse. Acuerdos, negociaciones o conversaciones importantes tendrán un desenlace favorable.

: las relaciones personales y profesionales comenzarán a estabilizarse. Acuerdos, negociaciones o conversaciones importantes tendrán un desenlace favorable. Acuario : la recompensa llegará a través de una mejor organización de tu rutina. Resolverás pendientes laborales y recuperarás eficiencia en tus actividades diarias.

: la recompensa llegará a través de una mejor organización de tu rutina. Resolverás pendientes laborales y recuperarás eficiencia en tus actividades diarias. Piscis: volverán la inspiración y la creatividad. Un proyecto artístico, un romance o una iniciativa personal que parecía detenida encontrará el impulso necesario para avanzar.

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¿Cuál es la energía disponible de Mercurio directo en julio 2026 según la astrología?

Desde la astrología, Mercurio representa la comunicación, el pensamiento, el aprendizaje, los viajes, los contratos y la forma en que las personas procesan la información. Cuando el planeta entra en retrogradación, suele asociarse con revisiones, demoras, malentendidos y la necesidad de corregir situaciones pendientes.

Tras retrogradar del 29 de junio al 23 de julio de 2026, recorriendo desde el grado 26 hasta el grado 16 de Cáncer, el planeta retoma su movimiento directo, inaugurando una etapa más dinámica y favorable para avanzar. Aunque permanecerá estacionario hasta el 27 de julio, período en el que su velocidad aparente seguirá siendo muy lenta, la influencia más intensa de la retrogradación ya habrá terminado.

Según la astrología, la energía disponible desde el 23 de julio favorecerá:



La resolución de malentendidos y conflictos de comunicación.

La reactivación de proyectos que habían sufrido retrasos.

La firma de acuerdos, contratos y negociaciones importantes.

La toma de decisiones con mayor claridad mental.

La organización de planes personales y profesionales.

El avance de estudios, trámites y procesos administrativos.

La recuperación de la confianza para expresar ideas y opiniones.

Pero los astrólogos recomiendan actuar con cierta prudencia hasta el 27 de julio, ya que Mercurio permanecerá en fase estacionaria. Durante esos días todavía pueden producirse pequeños retrasos o ajustes antes de que el planeta recupere completamente su velocidad habitual.

El final de Mercurio retrógrado también simboliza el cierre de un ciclo de aprendizaje. Las experiencias vividas durante las semanas anteriores permiten avanzar con una visión más madura, evitando errores del pasado y aprovechando mejor las oportunidades que comienzan a presentarse.

En definitiva, representa un nuevo comienzo para todos los signos del zodiaco. La astrología señala que será un momento ideal para retomar proyectos, fortalecer la comunicación, resolver asuntos pendientes y abrirse a nuevas oportunidades con mayor seguridad, claridad y confianza en el futuro.