El truco de Helena Rodero, farmacéutica, para tener cabello impecable y puntas hidratadas

Aunque no lo creas, la manera en que lavas tu pelo puede tener importantes repercusiones en su salud, manejabilidad y aspecto. La farmacéutica Helena Rodero compartió por redes sociales su técnica para lavarse el cabello correctamente para tenerlo impecable, hermoso e hidratado; a continuación te la explicamos para que puedas ponerla en práctica y corregir si es que lo estás haciendo mal.

Cómo lavarse el cabello correctamente, según Helena Rodero

Con más de un millón de seguidores en Instagram, la farmacéutica española Helena Rodero suele publicar en sus redes sociales consejos de belleza referentes a la salud del pelo y de la piel; también tiene una línea de productos, cursos y libros. En uno de sus videos más exitosos, da una técnica de lavado de cabeza que favorece el brillo y apariencia de tu cabellera.

Estos son los pasos que debes seguir, de acuerdo con su método para lavarte el cabello correctamente.

