El truco de Helena Rodero, farmacéutica, para tener cabello impecable y puntas hidratadas
Estos son los pasos que debes seguir para lavarte el cabello correctamente y tenerlo tan impecable como hermoso, de acuerdo con la farmacéutica Helena Rodero.
Aunque no lo creas, la manera en que lavas tu pelo puede tener importantes repercusiones en su salud, manejabilidad y aspecto. La farmacéutica Helena Rodero compartió por redes sociales su técnica para lavarse el cabello correctamente para tenerlo impecable, hermoso e hidratado; a continuación te la explicamos para que puedas ponerla en práctica y corregir si es que lo estás haciendo mal.
Cómo lavarse el cabello correctamente, según Helena Rodero
Con más de un millón de seguidores en Instagram, la farmacéutica española Helena Rodero suele publicar en sus redes sociales consejos de belleza referentes a la salud del pelo y de la piel; también tiene una línea de productos, cursos y libros. En uno de sus videos más exitosos, da una técnica de lavado de cabeza que favorece el brillo y apariencia de tu cabellera.
Estos son los pasos que debes seguir, de acuerdo con su método para lavarte el cabello correctamente.
- Para que el lavado sea más fácil, antes de meterte a la regadera debes desenredar el cabello en seco, comenzando desde abajo y poco a poco subiendo hasta la raíz; la recomendación de la experta es usar un cepillo de cerdas de jabalí. Puedes aprovechar para dar un suave masaje en el cuero cabelludo, que también es beneficioso.
- Aplica acondicionador en seco, de medios a puntas. Este es un tipo de prelavado, en palabras de Helena Rodero.
- Comienza a mojar tu cabeza mientras emulsionas el champú en tus manos con un poquito de agua.
- Ya que tu cabeza está mojada, introduce las yemas de los dedos en el cuero cabelludo y frota siempre en la misma dirección, por toda la cabeza. La clave aquí es que no frotes en todas direcciones, siempre en la misma dirección. Si tienes cuero cabelludo graso, haz dos pasadas con el champú.
- Escurre tu pelo con cuidado y vuelve a aplicar acondicionador de medios a puntas.
- Espera un minuto o dos para que el acondicionador haga efecto. Luego, enjuaga y vuelve a escurrir.
- Envuelve tu cabellera en una toalla por máximo 5 minutos, para retirar todo lo que puedas de humedad.