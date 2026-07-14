Descubre el corte de pelo que rejuvenece a partir de los 65 años

Elegir un buen corte de pelo no siempre es fácil ya que se deben tener en cuenta varios factores como el tipo de rostro, la textura del cabello y la edad. Teniendo en cuenta esto último pues te vamos a recomendar el estilo que rejuvenece a partir de los 65 años.

Los profesionales han manifestado que este corte de pelo contribuye a suavizar los rasgos, aporta movimiento al cabello y brinda un efecto visual rejuvenecedor. Además, se puede adaptar a los diferentes tipos de cabellos.

¿Cuál es el corte de cabello que rejuvenece?

El estilo para rejuvenecer a partir de los 65 años, es el flequillo texturizado que cuenta con capas ligeras y con mayor movimiento. Esto lo que permite es enmarcar el rostro de manera natural, resalta tu mirada y crea una sensación de mayor volumen en la parte frontal del cabello.

Además, los estilistas han manifestado que queda muy bien en personas que tienen cabello fino o desean disimular una frente amplia. Podrás lograr una frescura sin perder naturalidad.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el corte de pelo texturizado se puede combinar con diferentes estilos. El más popular es el bob suave que ayuda a enmarcar el rostro y aportar equilibrio. También puede combinarse con peinados cortos que contengan volumen en la parte superior y el pixie largo, que brinda un efecto lifting natural. Lo importante es poder resaltar los ojos, suavizar las proporciones de la cara y tener un aspecto moderno.

El mantenimiento no es complicado ya que puedes ayudarte con productos que aportan volumen como lo son la laca o cera mate que te ayudan a conservar la textura sin apelmazar el cabello. En cuanto al flequillo puedes peinarlo con los dedos para mantener el movimiento natural.

Anímate a probar este increíble cambio para lucir mucho más joven.