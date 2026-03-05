Cómo lidiar con las alergias esta primavera 2026

La primavera es una época de florecimiento y con las altas temperaturas llegan también las alergias, que en ocasiones son cuasadas por la liberación de polen, árboles, pastos y malezas, poniendo a prueba el sistema inmunológico de los humanos.

Algunas personas no pueden disfrutar al cien por ciento de esta temporada por los estornudos, la congestión y la picazón ocasionada por el aire fresco, ya que son más sensibles estas partículas. Por lo que hoy te contamos cuáles son los mejores trucos para evitar tan indeseables síntomas.

Así puedes lidiar con las alergias de primavera

Las personas sensibles deberán tener cuidado con las alergias durante esta primavera de 2026, ya que el panorama pinta para que sean meses con niveles de polen más altos de lo habitual.

|Pexels: Engin Akyurt

Algunos de los trucos que se pueden aplicar para evitar sufrir de los síntomas de una alergia son:

Ventilación inteligente para mantener el hogar libre de polen se deben cerrar las ventanas durante la mañana y a media tarde, que es cuando alcanza sus niveles máximos.

Higiene dentro del hogar, luego de salir a la calle, las partículas pueden impregnarse en la ropa y el cabello, por lo que se recomienda cambiarse y bañarse antes de dormir.

Los filtros que purifican el aire pueden mantener el hogar libre de alérgenos|Pexels: Andrey Matveev

Filtros de aire, para purificar los alérgenos que queden suspendidos. En caso de tener aire acondicionado se recomienda limpiar los filtros.

Inmunoterapia, es un tipo de tratamiento en el que las personas adquieren vacunas para evitar las alergias, aunque deben consultar a su médico.

Botiquín de emergencia, que contenga antihistamínicos orales y sprays nasales. Muchos son de venta libre y pueden usarse para controlar los estornudos y la congestión.

Las frutas y verduras con vitamina C, así como el jengibre, ayudan a fortalecer el sistema inmune|Pexels: Pixabay

Soluciones salinas, que sirven para lavar la nariz y remover el polen de las fosas nasales, erradicando los alérgenos y evitando los síntomas.

Alimentación alta en cítricos, como naranjas, y otras frutas con vitamina C, además de jegibre para controlar la inflamación y ayudar al sistema inmune.