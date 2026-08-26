Cómo limpiar los azulejos del baño y dejar impecables las líneas

Las juntas de los azulejos del baño suelen acumular suciedad, humedad y restos de jabón, por lo que con el tiempo pueden adquirir un aspecto oscuro y descuidado. Aunque limpiarlas puede parecer una tarea complicada, existen métodos sencillos para recuperar su apariencia sin invertir demasiado tiempo.

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Con algunos productos que probablemente ya tienes en casa, es posible eliminar buena parte de la suciedad acumulada y dejar las juntas mucho más blancas y limpias. Estos son algunos pasos y recomendaciones para hacerlo de manera práctica.

¿Cómo limpiar los azulejos del baño?

El baño es uno de los espacios del hogar que más acumula suciedad, ya que la presencia de jabón y humedad favorece la aparición de manchas, residuos y moho en distintas superficies. Los azulejos, especialmente en las juntas, pueden adquirir un tono oscuro con el paso del tiempo, por lo que una limpieza frecuente ayuda a conservarlos en buen estado.

Para limpiarlos, primero es recomendable retirar el polvo y los restos que hayan quedado sobre la superficie. Después, puedes preparar una pasta con bicarbonato de sodio y agua y colocarla directamente sobre las zonas más sucias. Una vez aplicada, añade un poco de vinagre blanco y deja que la mezcla actúe durante unos minutos para facilitar la eliminación de los residuos.

Luego, frota las juntas con un cepillo de dientes viejo o uno de cerdas firmes, prestando especial atención a las áreas donde se haya acumulado más suciedad. También puedes utilizar agua oxigenada y dejarla actuar alrededor de 10 minutos antes de comenzar a tallar.

Cuando termines, retira completamente la mezcla con una bayeta húmeda o agua y seca los azulejos con un paño limpio. Este último paso es importante porque ayuda a disminuir la humedad que puede favorecer nuevamente la aparición de manchas y moho.