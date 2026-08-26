Conoce los 5 peinados que se encuentran en tendencia

Los peinados son una de las formas más sencillas de renovar el look sin necesidad de hacer un cambio drástico en el cabello. Este 2026, las tendencias apuestan por estilos versátiles que combinan naturalidad, elegancia y un toque moderno.

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Desde propuestas desenfadas hasta opciones más pulidas, hay alternativas para diferentes tipos de cabello y ocasiones. Estos son los 5 peinados en tendencia que prometen convertirse en los favoritos del año.

¿Cuáles son los 5 peinados en tendencia?

Los peinados en tendencia recuperan algunos de los clásicos que nunca pasan de moda, pero los presentan con versiones más relajadas, naturales y adaptadas a los gustos actuales. Algunos de ellos son:

1. Trenzas

Las trenzas continúan entre los peinados favoritos de 2026 y esta temporada aparecen en múltiples versiones. Desde las clásicas de tres mechones hasta la trenza de pescado, las opciones van de acabados pulidos a estilos más relajados y naturales.

2. Coleta baja y alta

Las coletas se mantienen como uno de los grandes clásicos por su versatilidad y facilidad para adaptarse a diferentes ocasiones. Las versiones altas y perfectamente pulidas aportan elegancia, mientras que las coletas bajas consiguen un resultado más relajado y minimalista.

3. Peinados semi recogidos

Los semi recogidos son ideales para quienes quieren cambiar de estilo sin recoger completamente el cabello. Además, pueden adaptarse a diferentes ocasiones y personalizarse con accesorios o distintos acabados según el look.

4. Beach Waves

Las Beach Waves continúan siendo protagonistas gracias al movimiento y la textura que aportan en el cabello. Las ondas de apariencia natural son una opción perfecta para quienes buscan conseguir volumen y un acabado desenfadado sin perder estilo.

5. Peinados de lado

La raya de lado recupera protagonismo durante 2026 y se presenta como una alternativa para transformar los looks habituales. Puede llevarse con el cabello suelto, en una coleta o incluso acompañando un recogido, por lo que ofrece múltiples posibilidades.

Las tendencias 2026 demuestran que los clásicos pueden renovarse con pequeños cambios para conseguir un resultado actual y sofisticado. Estas cinco opciones son ideales para experimentar con diferentes estilos y darle un nuevo aire al cabello durante los próximos meses.