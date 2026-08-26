Si eres de las personas que quieren adentrarse en el mundo de las plantas, pero eres muy olvidadizo o no tienes mucho tiempo para cuidarlas, estas 4 especies son ideales para ti, ya que no necesitan mucha agua esta temporada del año y sobreviven en cualquier lugar. Mientras que este ejemplar ayuda a evitar las discusiones en el hogar, según el Feng Shui.

Para esta temporada, cuatro alternativas destacan por su capacidad para soportar periodos secos: lavanda, romero, sedum y zamioculca. Las dos primeras funcionan mejor en espacios exteriores. Mientras que la zamioculca es resistente para interiores. Por su parte, el sedum pertenece al grupo de plantas con hojas capaces de almacenar humedad, la que puede aparecer debajo del asiento de tu coche, condición a la que le debes poner mucho ojo.

4 plantas que no necesitan mucha agua esta temporada del año y sobreviven en cualquier lugar|IA

Las plantas que no necesitan mucha agua

1. Lavanda: Rara vez necesita riego adicional, excepto durante periodos de sequía intensa. La situación cambia cuando permanece dentro de una maceta, ya que el recipiente contiene una cantidad limitada de tierra y pierde humedad con mayor rapidez, por lo que requiere revisiones más frecuentes durante los meses cálidos.

2. Romero: Tolera la sequía, mantiene su follaje durante todo el año y crece bien dentro de recipientes siempre que cuente con un sustrato de drenaje adecuado. Durante el primer año, el romero requiere agua en periodos secos para favorecer el establecimiento de sus raíces. Después de esa etapa, los ejemplares cultivados directamente en el suelo normalmente no necesitan riego adicional.

3. Sedum: Pertenece a un grupo de plantas con hojas suculentas que almacenan agua. Por esa característica, el sedum puede formar parte de jardines donde el riego resulta limitado.

4. Zamioculca: Esta especie tolera condiciones de poca luz y presenta una elevada resistencia a la sequía. Se recomienda regarla alrededor de una o dos veces al mes, pero solo cuando el sustrato se haya secado por completo.