4 ideas para crear cadenas decorativas para chalecos y gorras inspiradas en los Saja Boys

Además de su imponente personalidad en el escenario, entre las razones por las que los Saja Boys son de los preferidos en el universo de KPop Demon Hunters, es por el fabuloso estilo que tienen sus integrantes. Y para que los fanáticos no se queden atrás, existen los accesorios temáticos de la banda y que pueden hacerse en casa para decorar la ropa, como las cadenas decorativas que se ven increíbles con chalecos, gorras y gorritos.

¿Cómo hacer accesorios de los Saja Boys? 3 4 diseños de cadenas para adornar las gorras y los chalecos

Cadenas cortas para decorar hombreras y bolsas de chalecos . Para llevar la pasión por las KPop Demon Hunters y los Saja Boys en todo momento las cadenas cortas que sirven para adornar las hombreras y bolsitas de chamarras de mezclilla o chalecos . Lo mejor de todo, es que estos accesorios se pueden personalizar con los tonos de tu Saja Boys consentido.



. Para . Lo mejor de todo, es que estos accesorios se pueden personalizar con los tonos de tu Saja Boys consentido. Accesorios tipo arnés para elevar los looks al estilo de los Saja Boys. Si prefieres el equilibrio entre lo sofisticado y lo atrevido, entonces las cadenas decorativas largas que se pueden acomodar como si fueran arneses, se volverán tus preferidos para transformar un atuendo básico en uno espectacular. Para que se note sutilmente la inspiración en los Saja Boys, incluye algunos dijes de estrellas en tonalidades plateadas o moradas.



4 ideas para poner cadenas decorativas de los Saja Boys en chalecos y gorras|Pinterest

Cadenas con charms de Saja Boys para las gorras . En caso de que las gorras nunca puedan faltar en tus atuendos y ya no quieras seguir usando los mismos modelos aburridos, una de las manualidades con la temática del universo KPop Demon Hunters que no te pueden faltar, son las cadenas con charms divertidos que sirven para adornar a los modelos. Para que se entienda el concepto, usa dijes de diamantes, notas musicales, micrófonos, estrellas o hasta corazones.



. En caso de que las gorras nunca puedan faltar en tus atuendos y ya no quieras seguir usando los mismos modelos aburridos, una que sirven para adornar a los modelos. Para que se entienda el concepto, usa dijes de diamantes, notas musicales, micrófonos, estrellas o hasta corazones. Adornos tipo "friendship bracelets" para las gorras. Además de las pulseras y llaveros que se pueden hacer con cuentas de colores y letras, también está la opción de crear lindas cadenas decorativas inspiradas en los Saja Boys para ponerlas en las gorras. El paso a paso es muy sencillo, ya que se tienen que armar los modelos por separado para que no se complique al momento de manipular, y luego solamente hay que ponerlas con broches o con una puntada ligera para mayor duración.

