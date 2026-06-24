Pasos para limpiar los tenis blancos de tela sin que queden amarillos

Limpiar unos tenis blancos de tela puede parecer un desafío constante, debido a la facilidad con la que el tejido absorbe la suciedad del entorno. Sin embargo, el verdadero problema no es quitar la tierra superficial, sino evitar esas molestas y antiestéticas manchas amarillas.

Este fenómeno ocurre generalmente por una acumulación de residuos de jabón mal enjuagado o por una exposición directa y desprotegida a los rayos del sol.

Para devolverles su brillo original sin dañar la lona o el algodón, es importante dejar a un lado el cloro agresivo y elegir soluciones más suaves, incluyendo algunos remedios caseros.

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Paso a paso para limpiar tenis blancos de tela sin que queden amarillos

Desmonta y prepara

Retira por completo las agujetas y las plantillas si son extraíbles. Esto te permitirá limpiar las zonas de difícil acceso, como la lengüeta, y evitará que la suciedad de los cordones se traspase a la tela.

Lava las agujetas por separado

Sumérgelas en un recipiente con agua tibia, bicarbonato de sodio y unas gotas de jabón líquido para trastes. Frota suavemente y déjalas secar extendidas a la sombra.

Así limpias tus tenis para que no queden amarillos|Pexels: Ayşenaz Bilgin

Remueve el exceso de lodo

Utiliza un cepillo seco de cerdas suaves para sacudir toda la tierra suelta y el polvo superficial antes de humedecer el calzado, evitando así que se forme una pasta oscura que manche la lona.

Aplica la mezcla blanqueadora casera

En un tazón, mezcla partes iguales de vinagre blanco y bicarbonato de sodio hasta formar una pasta efervescente. Con ayuda de un cepillo de dientes, frota toda la superficie con movimientos circulares.

Limpia las suelas de goma

Usa un cepillo de cerdas más duras impregnado con jabón neutro o pasta dental para tallar los bordes de la suela, removiendo las marcas negras de fricción.

La forma correcta de lavar los tenis blancos de tela|HELENA DUQUE

Enjuague profundo (el paso más crítico)

Enjuaga los tenis con abundante agua fría. Asegúrate de retirar absolutamente todo el rastro de jabón o vinagre, ya que cualquier residuo se oxidará con el aire y generará el tono amarillento que deseamos eliminar por completo.

