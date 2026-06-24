Pasos para limpiar los tenis blancos de tela sin que queden amarillos
Descubre el paso a paso para limpiar los tenis blancos de tela sin que luzcan amarillos o percudidos, con consejos que sí funcionan para que queden como nuevos
Limpiar unos tenis blancos de tela puede parecer un desafío constante, debido a la facilidad con la que el tejido absorbe la suciedad del entorno. Sin embargo, el verdadero problema no es quitar la tierra superficial, sino evitar esas molestas y antiestéticas manchas amarillas.
Este fenómeno ocurre generalmente por una acumulación de residuos de jabón mal enjuagado o por una exposición directa y desprotegida a los rayos del sol.
Para devolverles su brillo original sin dañar la lona o el algodón, es importante dejar a un lado el cloro agresivo y elegir soluciones más suaves, incluyendo algunos remedios caseros.
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Paso a paso para limpiar tenis blancos de tela sin que queden amarillos
- Desmonta y prepara
Retira por completo las agujetas y las plantillas si son extraíbles. Esto te permitirá limpiar las zonas de difícil acceso, como la lengüeta, y evitará que la suciedad de los cordones se traspase a la tela.
- Lava las agujetas por separado
Sumérgelas en un recipiente con agua tibia, bicarbonato de sodio y unas gotas de jabón líquido para trastes. Frota suavemente y déjalas secar extendidas a la sombra.
- Remueve el exceso de lodo
Utiliza un cepillo seco de cerdas suaves para sacudir toda la tierra suelta y el polvo superficial antes de humedecer el calzado, evitando así que se forme una pasta oscura que manche la lona.
- Aplica la mezcla blanqueadora casera
En un tazón, mezcla partes iguales de vinagre blanco y bicarbonato de sodio hasta formar una pasta efervescente. Con ayuda de un cepillo de dientes, frota toda la superficie con movimientos circulares.
- Limpia las suelas de goma
Usa un cepillo de cerdas más duras impregnado con jabón neutro o pasta dental para tallar los bordes de la suela, removiendo las marcas negras de fricción.
- Enjuague profundo (el paso más crítico)
Enjuaga los tenis con abundante agua fría. Asegúrate de retirar absolutamente todo el rastro de jabón o vinagre, ya que cualquier residuo se oxidará con el aire y generará el tono amarillento que deseamos eliminar por completo.