Cómo debes llevar el cabello a la estética para que se fije el tinte

Si vas a teñirte el cabello, lo más recomendable es acudir a la estética con el pelo limpio, pero no recién lavado, idealmente después de 1 o 2 días del último lavado. De esta manera, el cuero cabelludo conserva su protección natural gracias al sebo, lo que puede disminuir la sensación de irritación durante la aplicación del tinte.

Aunque muchas personas creen que el cabello debe lavarse el mismo día de la cita, los expertos en peluquería aseguran que esto no es necesario. De hecho, la presencia de una ligera capa de grasa natural protege la piel frente a los agentes químicos presentes en los tintes permanentes (siempre que el cabello no tenga exceso de suciedad o una acumulación importante de productos de peinado).

¿Por qué no conviene lavar el cabello justo antes de teñirlo?

El cuero cabelludo produce de forma natural una fina capa de sebo que actúa como barrera protectora frente a factores externos. Cuando el cabello se lava inmediatamente antes de una coloración, esa protección disminuye. Los estilistas destacan las siguientes razones:



Protege el cuero cabelludo: la grasa natural ayuda a reducir la sensibilidad durante la aplicación del tinte.

la grasa natural ayuda a reducir la sensibilidad durante la aplicación del tinte. Disminuye el riesgo de irritación: aunque las fórmulas actuales son más suaves, siguen conteniendo ingredientes químicos que pueden causar molestias en pieles sensibles.

aunque las fórmulas actuales son más suaves, siguen conteniendo ingredientes químicos que pueden causar molestias en pieles sensibles. No afecta la fijación del color: siempre que el cabello esté limpio y sin exceso de residuos, el tinte puede penetrar correctamente en la fibra capilar.

siempre que el cabello esté limpio y sin exceso de residuos, el tinte puede penetrar correctamente en la fibra capilar. Favorece una aplicación más cómoda: el cuero cabelludo suele tolerar mejor el proceso cuando conserva su protección natural.

La colorista estadounidense Tracey Cunningham, reconocida por trabajar con numerosas celebridades, ha explicado que un cuero cabelludo sano y sin irritaciones previas favorece una experiencia de coloración más confortable. Asimismo, el estilista Josh Wood, especialista en coloración capilar, recomienda evitar lavar el cabello el mismo día de la cita cuando se trata de tintes permanentes, ya que el sebo natural funciona como una barrera protectora.

¿Cómo preparar el cabello antes de acudir a la peluquería para teñirlo?

Además de no lavarlo el mismo día, los expertos aconsejan seguir una serie de cuidados para obtener un mejor resultado.



Lavar el cabello entre 24 y 48 horas antes: es el tiempo que suele recomendarse para que el cuero cabelludo recupere parte de su protección natural.

es el tiempo que suele recomendarse para que el cuero cabelludo recupere parte de su protección natural. Evitar el exceso de productos de peinado: geles, ceras, sprays o espumas pueden dificultar el trabajo del colorista si se acumulan en grandes cantidades.

geles, ceras, sprays o espumas pueden dificultar el trabajo del colorista si se acumulan en grandes cantidades. No rascar ni irritar el cuero cabelludo: si existen pequeñas heridas o irritaciones, el tinte puede causar mayor molestia.

si existen pequeñas heridas o irritaciones, el tinte puede causar mayor molestia. Mantener el cabello hidratado: una fibra capilar saludable favorece un acabado más uniforme y brillante.

una fibra capilar saludable favorece un acabado más uniforme y brillante. Informar al estilista sobre tratamientos previos: decoloraciones, alisados o permanentes pueden influir en el resultado del color.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda realizar siempre una prueba de alergia cuando se utiliza un tinte por primera vez o si ha pasado mucho tiempo desde la última aplicación. Esto se debe a que las reacciones alérgicas pueden aparecer incluso con productos de uso frecuente.

Por su parte, el peluquero británico Sam McKnight destaca que un cabello bien cuidado y correctamente hidratado permite que el color luzca más uniforme y conserve su brillo durante más tiempo. En definitiva, llevar el cabello limpio pero no recién lavado es una de las mejores formas de preparar la melena para una coloración.