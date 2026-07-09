7 tips para mantener el cabello rubio igual de cuidado que el de Erling Haaland

El cabello rubio, ya sea natural o decolorado, necesita una rutina de cuidados diferente para conservar su brillo, suavidad y color. La exposición al sol, el calor de las herramientas de peinado y los lavados frecuentes pueden hacer que pierda luminosidad o se vuelva quebradizo. Por eso, mantener una melena tan saludable como la de Erling Haaland requiere constancia y productos adecuados.

Estos siete consejos te ayudarán a que tu cabello rubio se vea igual de fuerte e hidratado como el de Erling Haaland

De acuerdo a un artículo de Kerastase, acciones tan simples como usar agua muy caliente, abusar de las herramientas térmicas o elegir productos inadecuados pueden hacer que el pelo pierda suavidad y resistencia. Evitarlas es tan importante como seguir una buena rutina de cuidado. Sigue estos buenos consejos para cuidar tu cabello:

