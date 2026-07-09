7 tips para mantener el cabello rubio igual de cuidado que el de Erling Haaland
Conseguir un rubio brillante y con apariencia saludable no depende solo del tinte. Estos hábitos ayudan a mantener la hidratación, el color y la fuerza del cabello por más tiempo
El cabello rubio, ya sea natural o decolorado, necesita una rutina de cuidados diferente para conservar su brillo, suavidad y color. La exposición al sol, el calor de las herramientas de peinado y los lavados frecuentes pueden hacer que pierda luminosidad o se vuelva quebradizo. Por eso, mantener una melena tan saludable como la de Erling Haaland requiere constancia y productos adecuados.
Estos siete consejos te ayudarán a que tu cabello rubio se vea igual de fuerte e hidratado como el de Erling Haaland
De acuerdo a un artículo de Kerastase, acciones tan simples como usar agua muy caliente, abusar de las herramientas térmicas o elegir productos inadecuados pueden hacer que el pelo pierda suavidad y resistencia. Evitarlas es tan importante como seguir una buena rutina de cuidado. Sigue estos buenos consejos para cuidar tu cabello:
- Lava con un champú suave. Los sulfatos pueden eliminar los aceites naturales que protegen la fibra capilar, algo que resulta especialmente perjudicial en el cabello rubio o decolorado. Un champú libre de sulfatos limpia sin resecar y ayuda a conservar la hidratación durante más tiempo.
- No descuides la hidratación profunda. El rubio suele perder humedad con mayor facilidad, por lo que una mascarilla nutritiva una o dos veces por semana es indispensable. Déjala actuar entre 10 y 15 minutos para que los ingredientes penetren mejor y el cabello recupere suavidad y elasticidad.
- Protégelo del calor y del sol. Los rayos UV y las herramientas térmicas pueden alterar el color y debilitar la fibra capilar. Antes de usar secadora, plancha o rizador, aplica siempre un protector térmico. Si vas a pasar varias horas al aire libre, añade un spray o aceite con filtro UV para preservar el tono y el brillo.
- Espacia los lavados. Lavar el cabello todos los días acelera la pérdida de hidratación y puede hacer que el color pierda intensidad. Lo ideal es hacerlo únicamente cuando sea necesario y recurrir a un champú en seco entre lavados para mantener una sensación de limpieza.
- Elige accesorios que no maltraten el cabello. Las ligas demasiado ajustadas pueden provocar quiebre, especialmente en un cabello sensibilizado por la decoloración. Opta por coleteros de tela o accesorios suaves que sujeten sin generar demasiada tensión, especialmente si llevas el cabello largo.
- Neutraliza los tonos amarillos. Para conservar un rubio frío y luminoso, incorpora un champú o matizador violeta una vez por semana. Este tipo de productos ayuda a reducir los reflejos amarillos o anaranjados que aparecen con el paso del tiempo, siempre respetando el tiempo de aplicación recomendado.
- Cuida el cuero cabelludo y las puntas. Un cabello sano comienza desde la raíz. Si el cuero cabelludo está equilibrado, el crecimiento será más fuerte. Complementa tu rutina con un sérum ligero para el cuero cabelludo y aplica unas gotas de aceite de argán o coco únicamente de medios a puntas para sellar la hidratación sin aportar grasa.