3 mezclas caseras para oscurecer el cabello de manera natural

Para oscurecer el cabello la salida más fácil es recurrir a los tintes químicos, pero muchas lo evitan para no pasar por un proceso agresivo o reducir el uso frecuente de productos en el salón.

Es por esta situación que surgen algunas alternativas caseras que utilizan ingredientes naturales que sirven para brindar a tu melena un tono más profundo o también contribuyen a matizar el color con su uso constante.

¿Cuáles son las mezclas caseras para oscurecer el cabello?

Aquí te vamos a dejar algunos ingredientes naturales que contienen pigmentos o compuestos como taninos que pueden modificar gradualmente el tono del cabello. Ahora ten en cuenta que estos métodos no funcionan como un tinte permanente.

Sus beneficios son:

Aportar un tono más oscuro o profundo

Matizar reflejos claros o canas

Mejorar la apariencia del brillo capilar

Cáscara de nuez

Este ingrediente tiene pigmentos naturales como la juglona y taninos, que contribuyen a oscurecer el cabello con el uso frecuente. Para prepararlo debes:

Hervir un puñado de cáscaras de nuez en agua durante aproximadamente 15 minutos o más.

Deja enfriar la mezcla.

Luego cuela el líquido.

Aplícalo sobre el cabello limpio.

Déjalo actuar 30 minutos y enjuaga. Usa repetidamente.

Henna con índigo

Si combinas ambos ingredientes vas a tener una opción que modifica el tono del cabello. Por un lado la henna aporta una base rojiza, mientras que el índigo ayuda a neutralizar esos reflejos y generar un tono más oscuro. Así lo debes preparar

La henna en polvo se mezcla con agua y se deja reposar entre 8 y 12 horas para liberar pigmento.

El índigo se prepara de forma más inmediata.

Mezcla para aplicar sobre el cabello limpio y seco.

Se deja actuar entre 1 y 2 horas. Enjuaga con agua tibia, sin shampoo.

Café

Aquí nos encontramos con un remedio casero muy utilizado. Su uso puede aportar un efecto más profundo en el color. Su preparación es la siguiente:

|Archivo