Muere querido actor que participó en telenovela histórica, a los 89 años

La industria de las telenovelas en Reino Unido se encuentra de luto por la muerte de Alan Rothwell, un querido actor que formó parte del elenco original de "Coronation Street". Esta última es una de las telenovelas más importantes que se han producido en aquel país.

El intérprete tenía 89 años de edad y murió tras una breve enfermedad, según confirmó la BBC. "Más allá de sus logros profesionales, era un esposo amoroso, padre, abuelo y tío", decía un comunicado de su familia. "Será recordado con cariño y profundamente extrañado".

Quién era Alan Rothwell

Originario de Oldham, Inglaterra, Alan Rothwell fue miembro del elenco original de la telenovela "Coronation Street" de 1960 a 1969. Este programa, que trata sobre las vidas de los habitantes de una calle inglesa, sigue estrenando capítulos y es considerada la telenovela que más tiempo ha pasado en emisión, en todo el mundo.

Su papel en "Coronation Street", llamado "David Barlow", fue escrito para Rothwell porque el creador de la telenovela había trabajado con él siendo niños, en un programa de radio infantil de la BBC.

También participó en otras producciones televisivas como "Gideon's Way", "The villains" y "Brookside", que duró de 1982 a 2003 y de la cual formó parte en la primera década.