Cómo maquillar el nacimiento del cabello de la frente para que se vea natural

El nacimiento del cabello en la frente puede convertirse en una preocupación estética para muchas personas. Aunque algunas optan por retirarlo con rastrillo o depilación, también existen trucos de maquillaje y peinado que ayudan a disimularlo de forma natural , logrando un acabado más armonioso y favorecedor.

Expertos en belleza recomiendan utilizar sombra de ojos mate en un tono similar al color del cabello para camuflar el nacimiento del pelo en la frente. La técnica consiste en aplicar el producto desde la raíz hacia la piel y difuminarlo con una brocha pequeña y firme para crear un efecto de sombra que aporte mayor densidad visual. Sin embargo, esta no es la única alternativa.



1. Sombra mate del color de tu cabello: La sombra mate del mismo tono que tu cabello ayuda a rellenar visualmente las zonas con menor densidad. Con una brocha pequeña, aplica ligeros toques sobre la línea de crecimiento del cabello y difumina cuidadosamente para evitar bordes marcados y conseguir un resultado más natural.

Cómo maquillar el nacimiento del cabello de la frente: tips.|(ESPECIAL/GEMINI)

2. Polvo o fibra para retocar raíces: Los polvos y fibras para retocar raíces permiten cubrir áreas donde el cuero cabelludo se transparenta con mayor facilidad. Aplica el producto con la esponja o brocha incluida, concentrándote únicamente en las zonas necesarias. Trabaja en capas ligeras para mantener un acabado discreto y realista.

Aplica el producto con la esponja o brocha incluida, concentrándote únicamente en las zonas necesarias. Trabaja en capas ligeras para mantener un acabado discreto y realista. 3. Lápiz de cejas de punta fina: El lápiz de cejas de punta fina puede simular pequeños cabellos y crear una línea de nacimiento más uniforme. Realiza trazos cortos siguiendo la dirección natural del crecimiento del cabello. Después, peina suavemente la zona con un cepillo limpio o con los dedos para integrar el producto y evitar que luzca artificial.

De acuerdo con Mujer Hoy, es importante evitar productos demasiado oscuros o con acabados brillantes si buscas un efecto natural y rejuvenecedor. Los tonos suaves y mates suelen ofrecer mejores resultados porque aportan definición sin endurecer las facciones.

Cómo disimular el tamaño de la frente con maquillaje

El maquillaje también puede ayudarte a equilibrar visualmente las proporciones del rostro y hacer que la frente luzca más pequeña. Según recomendaciones compartidas por Glamour, existen técnicas sencillas que permiten desviar la atención hacia otras zonas del rostro.

Utiliza una base o producto de contorno ligeramente más oscuro e n la zona cercana al nacimiento del cabello para crear profundidad visual.

n la zona cercana al nacimiento del cabello para crear profundidad visual. Maquilla los ojos y los labios para convertirlos en los protagonistas del rostro y reducir el protagonismo de la frente.

para convertirlos en los protagonistas del rostro y reducir el protagonismo de la frente. Peina tu cabello con flequillo para cubrir parcialmente la frente y suavizar sus proporciones de manera natural.