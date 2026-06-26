Cómo maquillar la nariz para que se vea más respingada con efecto botón

Uno de los rasgos físicos que muchas veces genera ruido o que no termina de convencer a las personas es la nariz, aunque lejos de una intervención estética, hay mujeres que deciden maquillarla de cierto modo para que esta luzca más respingada y con ese efecto botón que hoy en día está en tendencia.

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Este tipo de estilo se enfoca en suavizar las facciones y de cierto modo lograr un aspecto más juvenil, el cuál puedes lograr desde casa con unos simples tips de maquillaje pues someterse a una operación no siempre es ideal, ya que expertos como el Dr. Gustavo Sordo ha enfatizado en que aunque es una tendencia, esta “no se adapta a todos los rostros”, por lo que te explicaremos cómo conseguirlo de manera rápida y sencilla.

¿Cómo maquillar la nariz para que se vea más respingada y con efecto botón?

Si deseas lograr que tu nariz luzca más pequeña, generando un efecto visual más juvenil, te compartiremos como hacerlo paso a paso utilizando contorno y luces.



Crea el corte horizontal: Aplica una línea horizontal de contorno oscuro justo encima de la punta de la nariz (donde se hace el pliegue al levantarla, esto dependerá de tu tipo de nariz), así lograrás acortar visualmente la longitud del tabique.

Aplica una línea horizontal de contorno oscuro justo encima de la punta de la nariz (donde se hace el pliegue al levantarla, esto dependerá de tu tipo de nariz), así lograrás acortar visualmente la longitud del tabique. Dibujar el botón: Con un contorno oscuro traza un círculo pequeño debajo de la punta de la nariz para redondearla.

Con un contorno oscuro traza un círculo pequeño debajo de la punta de la nariz para redondearla. Define los laterales: Lleva dos líneas verticales finas de contorno desde las cejas hacia el centro antes de que lleguen a la punta, para así mantenerla despejada.

Ilumina los puntos clave: Coloca un punto de iluminador brillante en la punta de la nariz (para generar el efecto de botón) y con un toque sutil en el puente, dejando un espacio vacío entre ambos para generar el aspecto respingado.

Coloca un punto de iluminador brillante en la punta de la nariz (para generar el efecto de botón) y con un toque sutil en el puente, dejando un espacio vacío entre ambos para generar el aspecto respingado. Difumina: Suaviza las líneas dando pequeños toques con una brocha o con el dedo para que no queden las líneas marcadas.

La nariz de botón no es para todos los rostros:

El diseño de nariz de botón no siempre va visualmente con todos los tipos de rostros, pues suele lucir más armónico en facciones pequeñas y con piel delgada, por lo que siempre es ideal una valoración.

