“Me hizo batallar mucho": Claudia recuerda los desafíos que vivió al inicio de MasterChef 24/7

De cara al final de la sexta semana de MasterChef 24/7, los cocineros han comenzado a mostrar una evolución considerable en su desempeño; sin embargo, el camino no ha sido nada fácil y una de las participantes que habló sobre los desafíos que vivió desde el inicio del reality show fue Claudia.

Al platicar con Ismael y Nora sobre las recetas para preparar hamburguesas, la participante que acaba de ser una de las capitanas en la pasada batalla por equipos compartió que al inicio de la competencia desconocía muchos ingredientes y platillos, así como formas de preparación.

Por otro lado, apuntó que luchó contra su desconocimiento del inglés y es que dijo que los Chefs hablan en ese idioma para referirse a conceptos muy específicos; "eso a mí me hizo batallar mucho", sentenció Claudia.

La participante también recordó el desempeño que tuvo en las primeras galas y cómo los paladares más exigentes de México cuestionaron muchas de sus propuestas culinarias hasta el momento en que comenzó a tener mayor iniciativa y curiosidad por adquirir más conocimientos gastronómicos.

Además, y anticipando que puedan considerarla como alguien "muy acelerada" o que tiene otra perspectiva de las cosas, Claudia le aconsejó a sus compañeros más recientes que a los Chefs les gusta mucho que aunque se sepan de memoria las recetas que seguirán, mantengan el procedimiento que les están dando al pie de la letra; de hacerlo, "no les van a decir nada", apuntó, por lo que la participante los invitó a seguir estrictamente las recetas y evitar las formas de cocinar a las que están acostumbrados.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los nuevos cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.