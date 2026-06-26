¿Qué es el huitlacoche y por qué es una joya de la cocina mexicana, según la Chef Isabel de MasterChef 24/7?

Dentro del amplio repertorio de la gastronomía nacional, existen ingredientes que se imponen por su fuerza, sabor y tradición. Tal es el caso del huitlacoche, quien Chef Isabel Carbajal dedicó un espacio para explicar uno de los elementos más complejos, fascinantes y representativos de nuestra cultura culinaria, explicando las razones que lo convierten en un auténtico tesoro gourmet.

¿Qué es el huitlacoche y cuál es su origen?

El origen de este alimento nos remite de inmediato a nuestras raíces más profundas. Su nombre proviene del náhuatl cuitlacochin, un vocablo ancestral que los expertos interpretan como “excrecencia dormida” o simplemente “hongo del maíz”.

Científicamente catalogado como Ustilago maydis, este hongo parásito crece de forma completamente natural sobre los granos de la mazorca durante la temporada de lluvias, deformándolos y tiñéndolos de un tono grisáceo y negro profundo. Lo verdaderamente asombroso de este fenómeno, como bien apuntó la Chef Isabel, radica en el contraste cultural: mientras que en la gran mayoría de las naciones productoras de grano alrededor del mundo el hongo es combatido y catalogado como una devastadora plaga agrícola, en México se abraza, se cosecha con orgullo y se transforma en un codiciado manjar.

Huitlacoche

La trufa mexicana que conquista al Mundo de MasterChef 24/7

La importancia cultural del huitlacoche no es una moda reciente de los restaurantes de manteles largos; era un alimento valorado por los pueblos prehispánicos y ha formado parte medular de la cocina tradicional desde hace siglos. En el entorno culinario internacional, hoy se le conoce abiertamente como la “trufa mexicana” debido a su perfil de sabor sumamente complejo, donde destacan marcadas notas terrosas, ahumadas y un sutil toque dulzón que envuelve el paladar.

Además, la Chef Isabel compartió datos que revelan el valor nutricional y gastronómico de este producto. Contrario a lo que se piensa, el grano infectado contiene un porcentaje de proteína mucho mayor que el de un maíz sano. Además, su paleta de sabores evoca a los hongos silvestres y a las nueces, lo que ha llevado a renombrados chefs extranjeros a considerarlo uno de los insumos más exclusivos del continente.

Al final, la lección de la chef dejó una reflexión profunda: el huitlacoche es el ejemplo perfecto de la genialidad de la cocina mexicana, una cultura que tuvo la sensibilidad de tomar lo que parecía un problema en la milpa y convertirlo en una joya culinaria irrepetible.

