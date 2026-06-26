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Paso a paso: 3 recetas de mermeladas caseras de la Chef Lili Cuéllar para MasterChef 24/7

Estas recetas de la “Maestra del fuego” fueron elaboradas por los cocineros de MasterChef México 2026.

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La Chef Lili demuestra que la elaboración de mermeladas puede ser tanto una ciencia exacta como un arte creativo.

Escrito por: Karla Orona | DR

La Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, presentó a los cocineros una serie de recetas que elevan la elaboración de mermeladas a un estándar de cocina profesional, combinando precisión técnica con perfiles de sabor innovadores. Estas son las recetas de la experta en repostería paso a paso.

MasterChef 24/7: receta de mermelada de fresa

Hace unas semanas, la Chef repostera dio una clase magistral de mermeladas. En la lección, le mostró a los cocineros de MasterChef México 2026 cómo hacer estas preparaciones con fresas, duraznos y piña.

Ingredientes:

140 g de azúcar refinada
2 g de pectina
1 g de ácido cítrico
2 g de agua
Fresas (cantidad base según el método general)

Preparación:

  • Mezclar la pectina con 30 g del azúcar y reservar.
  • Disolver el ácido cítrico en los 2 g de agua y reservar.
  • Calentar la fruta en una olla hasta alcanzar los 45 °C.
  • Al llegar a esa temperatura, agregar la mezcla de pectina con azúcar y remover constantemente.
  • Una vez disuelta esa parte, añadir el resto del azúcar refinada.
  • Cocinar entre 80 y 100 °C hasta obtener la consistencia deseada.
  • Retirar del fuego, añadir el ácido cítrico disuelto y mezclar bien antes de envasar.

Cómo hacer mermelada de durazno con romero al estilo MasterChef México

Ingredientes:

  • 200 g de durazno en cubos (sin cáscara)
  • 140 g de azúcar refinada
  • 2 g de pectina
  • 1 g de ácido cítrico
  • 2 g de agua
  • 1 ramita de romero previamente enjuagada
MasterChef mermelada durazno.jpg
Una opción sofisticada donde los cubos de durazno sin cáscara se infusionan con una ramita de romero fresco durante el calentamiento.|Canva

Preparación:

  1. Mezclar la pectina con 30 g de azúcar y disolver el ácido cítrico en el agua por separado.
  2. Calentar los cubos de durazno junto con la ramita de romero hasta alcanzar los 45 °C.
  3. Agregar la mezcla de pectina con azúcar y remover constantemente.
  4. Añadir el azúcar restante y cocinar entre 80 y 100 °C hasta obtener la consistencia de mermelada.
  5. Retirar la ramita de romero antes de finalizar.
  6. Retirar del fuego, incorporar el ácido cítrico disuelto, mezclar y envasar.

La receta de mermelada de piña con chile de MasterChef 24/7

Ingredientes:

  • 200 g de piña en cubos
  • 140 g de azúcar refinada
  • 2.5 g de pectina
  • 1.5 g de ácido cítrico
  • 3 g de agua
  • Pizca de chile en hojuelas

Preparación:

  1. Mezcla la pectina con 30 g de azúcar. Reserva.
  2. Disuelve el ácido cítrico en 3 g de agua. Reserva.
  3. Licúa 120 g de piña hasta obtener un puré homogéneo.
  4. Coloca en una olla los 80 g de piña en cubos junto con la piña licuada.
  5. Calienta la mezcla hasta alcanzar los 45 °C.

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