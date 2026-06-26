Paso a paso: 3 recetas de mermeladas caseras de la Chef Lili Cuéllar para MasterChef 24/7
Estas recetas de la “Maestra del fuego” fueron elaboradas por los cocineros de MasterChef México 2026.
La Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, presentó a los cocineros una serie de recetas que elevan la elaboración de mermeladas a un estándar de cocina profesional, combinando precisión técnica con perfiles de sabor innovadores. Estas son las recetas de la experta en repostería paso a paso.
MasterChef 24/7: receta de mermelada de fresa
Hace unas semanas, la Chef repostera dio una clase magistral de mermeladas. En la lección, le mostró a los cocineros de MasterChef México 2026 cómo hacer estas preparaciones con fresas, duraznos y piña.
Ingredientes:
140 g de azúcar refinada
2 g de pectina
1 g de ácido cítrico
2 g de agua
Fresas (cantidad base según el método general)
Preparación:
- Mezclar la pectina con 30 g del azúcar y reservar.
- Disolver el ácido cítrico en los 2 g de agua y reservar.
- Calentar la fruta en una olla hasta alcanzar los 45 °C.
- Al llegar a esa temperatura, agregar la mezcla de pectina con azúcar y remover constantemente.
- Una vez disuelta esa parte, añadir el resto del azúcar refinada.
- Cocinar entre 80 y 100 °C hasta obtener la consistencia deseada.
- Retirar del fuego, añadir el ácido cítrico disuelto y mezclar bien antes de envasar.
Cómo hacer mermelada de durazno con romero al estilo MasterChef México
Ingredientes:
- 200 g de durazno en cubos (sin cáscara)
- 140 g de azúcar refinada
- 2 g de pectina
- 1 g de ácido cítrico
- 2 g de agua
- 1 ramita de romero previamente enjuagada
Preparación:
- Mezclar la pectina con 30 g de azúcar y disolver el ácido cítrico en el agua por separado.
- Calentar los cubos de durazno junto con la ramita de romero hasta alcanzar los 45 °C.
- Agregar la mezcla de pectina con azúcar y remover constantemente.
- Añadir el azúcar restante y cocinar entre 80 y 100 °C hasta obtener la consistencia de mermelada.
- Retirar la ramita de romero antes de finalizar.
- Retirar del fuego, incorporar el ácido cítrico disuelto, mezclar y envasar.
La receta de mermelada de piña con chile de MasterChef 24/7
Ingredientes:
- 200 g de piña en cubos
- 140 g de azúcar refinada
- 2.5 g de pectina
- 1.5 g de ácido cítrico
- 3 g de agua
- Pizca de chile en hojuelas
Preparación:
- Mezcla la pectina con 30 g de azúcar. Reserva.
- Disuelve el ácido cítrico en 3 g de agua. Reserva.
- Licúa 120 g de piña hasta obtener un puré homogéneo.
- Coloca en una olla los 80 g de piña en cubos junto con la piña licuada.
- Calienta la mezcla hasta alcanzar los 45 °C.
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