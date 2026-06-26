5 peinados recogidos inspirados en Katya Itzel, la primera árbitra mexicana en pitar en un Mundial masculino

Este jueves 25 de junio la árbitra mexicana Katia Itzel García vuelve a escribir su nombre con letras de oro al convertirse en la primera silbante mexicana en dirigir un partido en una Copa Mundial de la FIFA masculina. Además, de su impecable trabajo en la cancha su imagen sobria y profesional ha convertido sus peinados recogidos en una inspiración para quienes buscan estilo práctico y elegante.

Si buscas un look resistente, elegante y perfecto para el calor, el ejercicio o que combine con tu jersey deportivo te dejamos algunas ideas de peinados inspirados en la árbitra mexicana. Lo mejor de estas opciones es que varias de las opciones se adaptan perfectamente para una noche de graduación.

5 peinados recogidos al estilo Katia Itzel

1.-Chongo bajo pulido

Uno de los peinados que más utiliza consiste en realizar un moño o chongo bajo perfectamente sujetado, ideal para mantener el cabello completamente controlado durante las actividades de alto rendimiento. Este estilo no solo deja que el rostro esté despejado, sino que también ayuda a transmitir una imagen elegante y profesional.

2.- Trenzas y cola de caballo alta

Para un look más deportivo pero con personalidad es crear una cola de caballo alta y trenzar de forma delgada todo el cabello que queda suelto de la coleta. Puedes agregar un poco de personalidad al agregar una diadema elástica delgada.

3.- Chongo clásico

Una variante sofisticada de chongo es aquella donde el peinado está pulido solo con una banda elástica para evitar que caigan pequeños cabellos.

4.- Recogido trenzado con chongo

Hcer una trenza o dos y mezclarlo con un recogido o incluso crear dos chongos trenzados ayuda a fijar mejor el cabello y añade un toque moderno sin perder funcionalidad. Es una excelente opción para quienes tienen el cabello largo.

5.- Chongo alto con partida de fleco largo

Otro peinado con el que se ha dejado ver la silbante es un chongo alto relamido mientras que al frente luce dos mechones gruesos sacados de su fleco.