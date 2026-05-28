Cómo maquillar los ojos marrones oscuro para que se vean más claros RÁPIDO y FÁCIL
El truco está en elegir bien los colores que se utilizarán en el maquillaje y así lograr resaltar los ojos marrones
En las redes sociales hay un sinfín de tutoriales de maquillaje para todo tipo de rostros, tonos de piel y forma de los ojos, como lo son los marrones oscuro, que con un poco de polvo se pueden ver más claros, rápido y fácil. Así puedes levantar visualmente los párpados caídos con sombras y delineado suave.
La clave para resaltar los ojos marrones es con maquillaje en tonos violeta y lila, sí, aunque en primera instancia suene arriesgado. En esta ocasión se descartan los colores más oscuros y se eligen los claros. Así puedes maquillar las cejas con lápiz y que queden naturales: paso a paso, según los expertos en belleza.
Cabe destacar que estos colores no son los únicos, ya que hay otros fríos y metálicos que harán que los ojos se vean más claros:
- Malva
- Azul marino
- Gris
- Verde oliva
- Rosa satinado
- Dorado
- Bronce.
Paso a paso para maquillar los ojos marrones oscuro
La técnica más fácil y rápida para conseguir que los ojos marrones oscuro se vean más claros es la siguiente:
- Usar sombra clara satinada en el lagrimal
- Aplicar sombra de lila por todo el párpado, también conocida como la almendra del ojo
- Aplicar un tono más oscuro a toquecitos. Es importante difuminar muy bien los bordes por toda la zona exterior
- Colocar iluminador bajo la ceja, a fin de crear dimensión y que el iris de los ojos destaque más.
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Maquillaje rápido y sencillo
Este tutorial de maquillaje que favorecerá a tus ojos marrones es rápido, pues no te llevará más de 10 minutos, por lo que es una buena idea si vas deprisa al trabajo, reunión o cita y así hacer que el iris destaque y se vea más claro.
Al final del día, no olvides desmaquillarte, ya que al hacerlo evitarás contraer infecciones oculares como conjuntivitis y blefaritis, inflamación de los párpados. Otra de las consecuencias es el envejecimiento prematuro; es decir, flacidez en la piel y la aparición de líneas de expresión.