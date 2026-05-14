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Cómo maquillar los labios para que se vean más grandes

Esta técnica es ideal para quienes tienen labios finos y buscan darle volumen.

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Tus labios se verán más grandes.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Los labios son una parte fundamental del rostro y por supuesto no queda nunca fuera del maquillaje. Es por esto que nos encontramos con diferentes técnicas y en este caso te vamos a contar la que hará que tus labios se vean más grandes.

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Para maquillar tus labios y que se vean más grandes, la clave principal consiste en combinar la técnica del sobredelineado central (overlining), el sombreado estratégico y un toque de brillo en el centro. Estas acciones crean una ilusión óptica inmediata de volumen y relieve sin que el resultado luzca falso.

¿Cómo maquillar para tener labios grandes?

Si quieres tener labios grandes pues tienes que hacer lo siguiente:

Preparación y base neutra

  • Exfolia e hidrata: Elimina cueritos con un exfoliante suave para activar la circulación antes de empezar.
  • Aplica bálsamo: Coloca una capa ligera de hidratante para suavizar las líneas naturales.
  • Neutraliza los bordes: Extiende un toque de corrector o base sobre las comisuras y los límites del labio. Esto borra la línea natural y te da un lienzo limpio para rediseñar su contorno.

Delineado estratégico (Overlining)

  • Elige el tono: Opta por un lápiz delineador de uno a dos tonos más oscuro que tu labial o tu color natural, preferentemente marrón o nude oscuro.
  • Sobredelinea solo el centro: Traza el contorno ligeramente por fuera de tu línea natural, pero únicamente en el arco de Cupido y en la parte media del labio inferior.
  • Sigue tu línea real en los laterales: Al acercarte a las comisuras, vuelve a tu línea natural. Si te sales en los extremos, la boca se verá más ancha pero caída, perdiendo el efecto de volumen.
  • Crea sombras internas: Rellena suavemente los costados internos con el mismo lápiz, dejando el centro completamente libre.
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Color y dimensiones

  • Difumina los bordes: Suaviza la línea del delineado hacia el interior del labio con un pincel o con la yema del dedo.
  • Aplica el labial claro: Coloca un labial más claro que el delineador justo en el centro libre de los labios. Esto genera un efecto degradado (ombré) que simula relieve.
  • Añade luz artificial: Pon una pizca de iluminador en el centro del arco de Cupido para reflejar la luz y elevar visualmente el labio superior.

El toque final de volumen

  • Usa un gloss brillante: Aplica brillo labial concentrado exclusivamente en el centro de la boca. Las texturas brillantes reflejan la luz y multiplican visualmente el grosor de manera inmediata.
  • Prueba un voluminizador (plumper): Si buscas un extra, recurre a brillos que contengan mentol o canela. Estos ingredientes estimulan temporalmente el flujo sanguíneo de la zona para aportarle mayor densidad.
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