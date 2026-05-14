Hervir clavos con romero: por qué se recomienda y para qué sirve

Desde hace muchos años han existido los remedios caseros, los cuales han sido difundidos por nuestras abuelas para que se mantengan vigentes; aun así, es normal que haya trucos que no conozcamos. Eso ocurre con el hack de hervir clavos con romero, trayendo múltiples efectos en el hogar.

Caminos de la Vida | Programa 14 Mayo 2026

Para que lo puedas probar, te detallaremos por qué se recomienda, su función y cómo debes hacerlo para disfrutar de sus efectos. Así que toma apuntes de todas las opciones que te vamos a dar.

¿Para qué sirve hervir clavos con romero?

La razón por la que se recomienda hervir clavos con romero es por la fragancia que desprende, ya que se puede convertir en un gran aromatizante para tus habitaciones que suelen tener mal aroma o adquirir un olor a “encerrado”.

Siendo una gran alternativa para poder colocar después de hacer una limpieza exhaustiva en casa, ya que podrás impregnar todas tus habitaciones con un olor refrescante. O para aquellos días de lluvia en los que la sensación de humedad suele acumularse.

Otra función que se ha destacado entre los usuarios es una infusión con dichos elementos, ya que se logra un efecto digestivo, por ser ricos en antioxidantes y por su efecto antiinflamatorio. De todos modos, se recomienda no consumir si se padece problemas renales, durante el embarazo o lactancia, además de no consumir en exceso.

¿Cómo hacer el aromatizante casero?

Para aprovechar la función del aromatizante, te detallaremos cómo deben hervir clavos con romero para que tu hogar adquiera una gran fragancia por más tiempo. Solamente realiza los siguientes pasos: